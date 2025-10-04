Жители РФ смогут переносить номер телефона из одного региона в другой



Фото freepik



С 2026 года россияне смогут сохранять свой мобильный номер при переезде в другой регион страны. Об этом

С 2026 года россияне смогут сохранять свой мобильный номер при переезде в другой регион страны. Об этом сообщил сенатор Артем Шейкин, отметив, что услуга уже прошла пилотное тестирование и готовится к полноценному запуску.

До сих пор услуга MNP (переносимость номеров) работала только в пределах одного региона. Это означало, что при переезде, например, из Москвы в Казань, человек был вынужден заводить новый номер. Нововведение особенно актуально для студентов, переезжающих на учебу, специалистов, меняющих место работы, и семей, выбирающих новое место жительства. До сих пор услуга MNP (переносимость номеров) работала только в пределах одного региона. Это означало, что при переезде, например, из Москвы в Казань, человек был вынужден заводить новый номер. Нововведение особенно актуально для студентов, переезжающих на учебу, специалистов, меняющих место работы, и семей, выбирающих новое место жительства. Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Для миллионов россиян это не просто удобство, а реальная экономия времени и сил, ведь сегодня мобильный номер — это ключ к банковским сервисам, «Госуслугам», мессенджерам и другим цифровым платформам. Запуск межрегионального переноса усилит конкуренцию на телеком-рынке, поскольку абоненты получат больше свободы в выборе оператора независимо от региона проживания. Минцифры уже подготовило проект постановления, скоро он будет рассмотрен законодателями.