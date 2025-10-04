Жители РФ смогут переносить номер телефона из одного региона в другой

Александр

Фото freepik

С 2026 года россияне смогут сохранять свой мобильный номер при переезде в другой регион страны. Об этом сообщил сенатор Артем Шейкин, отметив, что услуга уже прошла пилотное тестирование и готовится к полноценному запуску.

До сих пор услуга MNP (переносимость номеров) работала только в пределах одного региона. Это означало, что при переезде, например, из Москвы в Казань, человек был вынужден заводить новый номер. Нововведение особенно актуально для студентов, переезжающих на учебу, специалистов, меняющих место работы, и семей, выбирающих новое место жительства.

Для миллионов россиян это не просто удобство, а реальная экономия времени и сил, ведь сегодня мобильный номер — это ключ к банковским сервисам, «Госуслугам», мессенджерам и другим цифровым платформам. Запуск межрегионального переноса усилит конкуренцию на телеком-рынке, поскольку абоненты получат больше свободы в выборе оператора независимо от региона проживания. Минцифры уже подготовило проект постановления, скоро он будет рассмотрен законодателями.
Комментарии

migachevm
+206
migachevm
реально полезная фишка. мне не нужно конечно, но круто! только вот что непонятно: у всех в тарифе есть определенное количество минут которые расходуются на звонки абонентам других операторов, на звонки внутри сети безлимиты. вопрос: реально ли сейчас пользоваться своим номером в другом регионе невыгодно?
2 часа назад в 23:23
#
+692
law migachevm
У всех операторов нормально. Но если мтс… то пакет расходуется только на звлнки др операторов твоего региона, если позвонить к примеру на теле2 др регион бужет платный звонок… только мтс такое придумал…
39 минут назад
#