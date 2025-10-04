Жители РФ смогут переносить номер телефона из одного региона в другой

Фото freepik
С 2026 года россияне смогут сохранять свой мобильный номер при переезде в другой регион страны. Об этом сообщил сенатор Артем Шейкин, отметив, что услуга уже прошла пилотное тестирование и готовится к полноценному запуску.
До сих пор услуга MNP (переносимость номеров) работала только в пределах одного региона. Это означало, что при переезде, например, из Москвы в Казань, человек был вынужден заводить новый номер. Нововведение особенно актуально для студентов, переезжающих на учебу, специалистов, меняющих место работы, и семей, выбирающих новое место жительства.