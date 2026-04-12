Top.Mail.Ru

Мы используем файлы cookie. Оставаясь на сайте, вы подтверждаете согласие на их использование и обработку персональных данных.

Жители РФ теперь могут попасть в космос через «Госуслуги», и это не шутка

Олег


Минцифры РФ сообщило о новой функции «Госуслуг» — записи в космонавты. Подробности у «Коммерсанта». 

Подписаться на iGuides в Max, чтобы узнать обо всем первым — max.ru/iguides

Согласно источнику, с сегодняшнего дня любой россиянин может подать заявление в «Роскосмос» на портале «Госуслуг» для того, чтобы стать космонавтом. Заявитель должен соответствовать определенным требованиям: быть совершеннолетним гражданином РФ не старше 35 лет весом 50-90 кг со знанием английского, испанского, итальянского, немецкого или французского и безупречным здоровьем. 

Всем, кто желает стать космонавтом и соответствует требованиям, понадобится пройти медицинское обследование и дождаться приглашения на очный отбор в центре подготовки космонавтов. Заявления через «Госуслуги» принимаются до 30 июня, а отбор будет продолжаться до 30 сентября. 
Источник:
Коммерсантъ
iGuides в Дзене —  dzen.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Max.ru — Max/iguides
Рекомендации

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии (3)

kardigan
kardigan
Можно мне навсегда отсюда? Жаль, что не подхожу по возрасту.
час назад в 16:25
607030
Анекдот теперь реальность. Не туда нажал в госуслугах и стал космонавтом :)
час назад в 17:08
kardigan → 607030
Куда нажать, чтоб точно улететь уже?
36 минут назад
