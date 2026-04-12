Жители РФ теперь могут попасть в космос через «Госуслуги», и это не шутка

Минцифры РФ сообщило о новой функции «Госуслуг» — записи в космонавты. Подробности у «Коммерсанта».

Согласно источнику, с сегодняшнего дня любой россиянин может подать заявление в «Роскосмос» на портале «Госуслуг» для того, чтобы стать космонавтом. Заявитель должен соответствовать определенным требованиям: быть совершеннолетним гражданином РФ не старше 35 лет весом 50-90 кг со знанием английского, испанского, итальянского, немецкого или французского и безупречным здоровьем.Всем, кто желает стать космонавтом и соответствует требованиям, понадобится пройти медицинское обследование и дождаться приглашения на очный отбор в центре подготовки космонавтов. Заявления через «Госуслуги» принимаются до 30 июня, а отбор будет продолжаться до 30 сентября.