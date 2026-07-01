Жители России нашли способ навсегда забыть об очередях за бензином

Топ 5 популярных гибридов

Топливный кризис спровоцировал резкий сдвиг на авторынке: водители массово пересаживаются на альтернативный вид транспорта, скупая даже нишевые модели.Очереди на заправках и строгие лимиты топлива в одни руки заставили российских автомобилистов в корне пересмотреть свои привычки. Вместо ожидания у пустых АЗС водители проложили маршрут в автосалоны. Рынок отреагировал моментально: всего за неделю с 22 по 28 июня в стране зафиксирован аномальный всплеск интереса к альтернативному транспорту.По словам аналитиков «Автостата», меньше недели у жителей РФ ушло на покупку 1754 гибридных автомобилей, что на половину превышает средненедельный показатель текущего года равный 1173 моделям.Наибольшим спросом пользуются так называемые последовательные гибриды. В них бензиновый мотор выполняет лишь роль генератора для зарядки батареи, не имея прямой связи с колесами, что позволяет расходовать считанные литры топлива на сотню километров.По данным «Автостата», лидерские позиции на прошлой неделе распределились следующим образом:• Evolute i-Space: 337 штук• Geely EX5 EM-i: 328 штук• Voyah Free: 301 штука• GAC S7: 153 штуки• Exeed Exlantix ET: 127 штукВ сегменте «чистых» электромобилей (BEV) динамику сдерживает жесткий дефицит транспорта у дилеров. В лидерах продаж оказались довольно неожиданные игроки: первую строчку занял Umo 5 от Яндекса (45 шт.), а вторую — Qiyuan Q05 (24 шт.).В то же время доступный отечественный кроссовер Evolute i-Joy полностью исчез со складов. Очередь за ним растянулась на несколько недель вперед. Ажиотаж задел и вторичный рынок: количество объявлений о продаже электромобилей на классифайдах рухнуло на 30%. Все бюджетные предложения были мгновенно выкуплены, а часть продавцов просто сняла машины с продажи, решив переждать топливную засуху.Дилеры подтверждают: триггером для тектонического сдвига в сознании покупателей стали именно пустеющие АЗС. Машины с классическим ДВС стремительно теряют статус надежного средства передвижения.