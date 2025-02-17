Жители России смогут использовать биометрию для посадки на поезд







Правительство РФ одобрило использование биометрии для посадки на поезд, если у перевозчика есть такая техническая возможность. Однако пассажиры смогут воспользоваться сервисом только после завершения всех этапов тестирования, запланированных на 2025 год. Об этом сообщил аппарат вице-премьера Дмитрия Григоренко.

Правительство РФ одобрило использование биометрии для посадки на поезд, если у перевозчика есть такая техническая возможность. Однако пассажиры смогут воспользоваться сервисом только после завершения всех этапов тестирования, запланированных на 2025 год. Об этом сообщил аппарат вице-премьера Дмитрия Григоренко.

«С запуском сервиса у пассажиров поездов появится возможность отправляться в путешествие, используя свои биометрические данные. При этом биометрия станет альтернативой предъявлению бумажного билета или паспорта, но не заменит их. Пассажир всегда сможет выбрать наиболее предпочтительный способ получения услуги», — подчеркнул вице-премьер Дмитрий Григоренко. «С запуском сервиса у пассажиров поездов появится возможность отправляться в путешествие, используя свои биометрические данные. При этом биометрия станет альтернативой предъявлению бумажного билета или паспорта, но не заменит их. Пассажир всегда сможет выбрать наиболее предпочтительный способ получения услуги», — подчеркнул вице-премьер Дмитрий Григоренко. Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Система будет работать через Единую биометрическую систему (ЕБС), которая использует фото лица и голос для идентификации. Биометрическая посадка станет альтернативой бумажному билету и паспорту, но не заменит их — каждый пассажир сможет выбрать удобный способ.