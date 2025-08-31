Жители России смогут отказаться от массовых обзвонов





Вся подробная информация появится на экране смартфона.

С 1 сентября 2025 года С 1 сентября 2025 года вступает в силу новый закон о защите граждан от мошенников. Абоненты из России смогут самостоятельно ограничивать входящие массовые звонки, разрешая принимать вызовы только от выбранных организаций. В личном кабинете мобильного оператора или соответствующее приложение можно будет настроить фильтры.

Операторы связи будут обязаны помечать звонки от индивидуальных предпринимателей и юрлиц. При входящем вызове на экране телефона будет отображаться номер, название компании или ИП, коммерческое обозначение и категория звонка, например, «Банк», «Реклама», «Недвижимость» или «Услуги связи». Информация может содержать до 32 символов.