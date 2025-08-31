Жители России смогут отказаться от массовых обзвонов

Артем
Снимок экрана 2025-08-31 143942.png

Вся подробная информация появится на экране смартфона.

С 1 сентября 2025 года вступает в силу новый закон о защите граждан от мошенников. Абоненты из России смогут самостоятельно ограничивать входящие массовые звонки, разрешая принимать вызовы только от выбранных организаций. В личном кабинете мобильного оператора или соответствующее приложение можно будет настроить фильтры. 

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Операторы связи будут обязаны помечать звонки от индивидуальных предпринимателей и юрлиц. При входящем вызове на экране телефона будет отображаться номер, название компании или ИП, коммерческое обозначение и категория звонка, например, «Банк», «Реклама», «Недвижимость» или «Услуги связи». Информация может содержать до 32 символов.
13
iGuides в Дзене —  dzen.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Max.ru — Max/iguides
Источник:
Коммерсантъ
Cсылки по теме:
Сэкономил — плати: названа новая статья расходов для водителей
Московских водителей хотят заставить платить за каждый километр
Власти готовят 20 новых инициатив против интернет-мошенников

Рекомендации

Рекомендации

«Рокетбанк» раскрыл условия. Люди заказывали карты не глядя, а теперь массово отказываются
Найден скрытый способ получить скидку 35% на любой товар OZON
17 причин дождаться iPhone 17 и даже не смотреть на iPhone 16
Т-мобайл внезапно поменял условия обслуживания. Было бесплатно — стало платно

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

+690
law
А можно как то отписаться от общвона омской стоматологии?
Вчера в 16:14
#
+34
Gabriel law
Нет!!!
Вчера в 20:37
#
tellurian
+2617
tellurian law
Пожаловаться на них.
Сегодня в 07:08
#
+232
acinatnas
Когда вышел закон об отключении смс-рассылок, оператор действительно предоставил возможность их отключить, но с оговоркой что "смс от банков и других сервисов, в том числе коды авторизации, приходить не будут".
Боюсь что здесь будет нечто подобное.
Вчера в 17:47
#
+232
acinatnas
Ну вот. Оператор выполнил требование закона. Но "при этом вам также не будут поступать звонки от банков, такси, курьерских служб и других организаций, использующих такие вызовы".
12 минут назад
#