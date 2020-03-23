Во многих европейских странах введён строгий карантин, предписывающий гражданам не выходить из дома. 77-летний житель Мадрида, играющий в Pokemon Go, не смог сдержаться и решил всё-таки совершить прогулку.
Как сообщает издание Nintenderos, он был задержан полицией и оштрафован.
В марте компания Niantic отменила мероприятие Community Day, которое проводится раз в месяц в определённый день и позволяет в течение трёх часов ловить покемонов определённого типа в огромном количестве. Благодаря приманкам, покемоны теперь могут появляться в любом месте, за ними не обязательно выходить на улицу. 30 приманок продаются со скидкой 99%, а каждая из них действует не полчаса, а час.
В течение неопределённого срока в игре действуют бонусы, которые должны уменьшить пребывание игроков на улице. Например, из покестопов намного чаще выпадают подарки, которые можно отправлять друзьям, а относительно редкие покемоны стали чаще встречаться в дикой природе, но для их поимки нет необходимости выходить из дома. Кроме того, дистанция, которую необходимо пройти, чтобы из яйца вылупился новый покемон, сокращена в два раза. Игра Pokemon Go изначально запускалась с совершенно иной целью — заставить игроков как можно больше гулять по улице и взаимодействовать друг с другом в реальной жизни как индивидуально, так и на массовых мероприятиях.
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Как сообщает издание Nintenderos, он был задержан полицией и оштрафован.
«За непослушание властям на основе королевского указа 463/2020 в связи с ситуаций вокруг COVID-19. Он находился на улице, охотясь на покемонов», — сказано в протоколе, составленного полицейскими.
В марте компания Niantic отменила мероприятие Community Day, которое проводится раз в месяц в определённый день и позволяет в течение трёх часов ловить покемонов определённого типа в огромном количестве. Благодаря приманкам, покемоны теперь могут появляться в любом месте, за ними не обязательно выходить на улицу. 30 приманок продаются со скидкой 99%, а каждая из них действует не полчаса, а час.
В течение неопределённого срока в игре действуют бонусы, которые должны уменьшить пребывание игроков на улице. Например, из покестопов намного чаще выпадают подарки, которые можно отправлять друзьям, а относительно редкие покемоны стали чаще встречаться в дикой природе, но для их поимки нет необходимости выходить из дома. Кроме того, дистанция, которую необходимо пройти, чтобы из яйца вылупился новый покемон, сокращена в два раза. Игра Pokemon Go изначально запускалась с совершенно иной целью — заставить игроков как можно больше гулять по улице и взаимодействовать друг с другом в реальной жизни как индивидуально, так и на массовых мероприятиях.
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru
У нас есть подкаст и его видео-версия