Жителя РФ развели на 3 миллиона рублей при покупке автомобиля

Фото: Википедия

Все доказательства сделки были сгенерированы нейросетью.

Пострадавший решил прикупить автомобиль из Европы до наступления нового утильсбора. Нужную модель — Honda CR-V — мужчина нашел в одном из Telegram-каналов с 14 тыс подписчиков. После долгого мониторинга, он решился на сделку и оплатил все необходимые взносы: утильсбор, пошлину, выкуп автомобиля. В качестве доказательства администратор канала прислал скрин документов и фото, где автомобиль пересекает границу Белоруссии. 

Когда фейковая компания продолжила выставлять счета, мужчина почуял неладное, однако некоторое время продолжал переводить деньги. После проверки выяснилось, что никакой «Хонды» на таможне не было. Снимки же оказались работой нейросети, причем не самой умелой — на табличках допущены ошибки, которые жертва не заметила. Сейчас делом занимается полиция.
Источник:
Telegram
Комментарии

kardigan
+4234
kardigan
От этих нейросетей вреда столько же, сколько и пользы🤣
2 часа назад в 12:58
#
+104
Gntlmn Mthfcng
Завтра (11/11/25) спец награда на Apple Watch. Нужно сменить регион на США
час назад в 14:09
#