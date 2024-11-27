Жителя Санкт-Петербурга посадили за установку пиратской сборки Windows

Александр


Приморский районный суд Санкт-Петербурга приговорил работника НИЦ БТС «12 ЦНИИ» Минобороны России Николая Уразовского к полутора годам заключения. Он был признан виновным по ч. 1 ст. 273 УК РФ за использование вредоносного компьютерного софта, а именно — за установку пиратской сборки Windows 10 на рабочем компьютере.

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Уразовский не придумал ничего лучше, кроме как принести на работу диск Windows Zver со взломанной версией операционной системы Windows 10. Он привык к ней дома и решил, что и на работе пользоваться ею будет тоже удобно. Работникам службы безопасности эта инициатива не понравилась, они вызвали полицию, Уразовского задержали и подвергли уголовному преследованию.

Главная проблема, которая и привела к возбуждению уголовного дела, заключалась в том, что в Zver-версии Windows 10 отключены обновления. Операционная система не скачивала и не устанавливала патчи безопасности, в результате чего компьютер оставался уязвимым перед хакерскими атаками. Следователи сформулировали в обвинительном заключении мотивы и действия Уразовского таким образом:

«Заведомо зная о вредоносных свойствах операционной системы Windows Zver, и желая нейтрализации средств защиты компьютерной информации, Уразовский осуществил установку на служебную ПЭВМ нелицензионной операционной системы Windows Zver и вредоносного программного обеспечения, относящегося к классу вредоносных программ и сценариев, созданных с использованием языка JavaScript, предназначенный для несанкционированного получения конфиденциальной информации пользователя без его согласия, а также позволяющего внедрить на компьютер иные вредоносные программы путем изменения настроек системы безопасности операционной системы, устанавливаемого с вышеуказанной операционной системой, которые являются вредоносными программными продуктами в псевдоподлинном полнофункциональном режиме способом, не предусмотренным правообладателем».

Уголовное дело рассматривалось в особом порядке, то есть Уразовский заранее признал свою вину на этапе следствия, что, с одной стороны, снимало с обвинения необходимость доказывать совершение им преступления, а с другой, гарантировало обвиняемому смягчение наказания. Ему грозило заключение сроком до четырёх лет, но судья сократил максимальный срок почти в три раза.
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Комментарии

tellurian
+2080
tellurian
Вчера читал, что в течение года его комп сливал данные.
2 часа назад в 16:56
#
+178
acinatnas
"работника НИЦ БТС «12 ЦНИИ» Минобороны России"
Жопой думал ?
час назад в 17:49
#
+9
trump12 acinatnas
Видать да.. Хотя 😂
час назад в 17:52
#
Anatoly076
+282
Anatoly076
Он походу кретин конченный!!! Без саморефлексии как таковой — он не отдавал себе отчет о том где он работает?! Вообще это его еще «по божески» посадили. По взрослому он должен был сесть до конца концов! А примотали бы ему — агент спецслужб, который по просьбе кураторов и воспользовавшись служебным доступом нарушил вообще все что можно было нарушить!!!

Я бы понял, если бы сис админ «вкусно и точка» так сделал, но в таком учреждении … 🤯
14 минут назад
#

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