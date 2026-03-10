Жителям Москвы и Санкт-Петербурга объяснили, почему у них отключили мобильный интернет

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал перебои в работе мобильной связи и интернета, которые наблюдаются в Москве с 5 марта , а в Санкт-Петербурге с 9 марта . По его словам, все ограничения вводятся в строгом соответствии с действующим законодательством, а информация об этом предоставлялась заблаговременно. Представитель Кремля связал принимаемые меры с главной необходимостью — обеспечением безопасности.

«Конечно же, это предмет для дополнительного анализа. Вы знаете, что в разных контекстах возникают темы добавления в белые списки тех или иных ресурсов. Это было и на Прямой линии, которая была в конце прошлого года. Кстати, они были добавлены. Ну и по мере того, как будет анализироваться опыт, то, конечно, будут предлагаться различные решения тех проблем, которые, к сожалению, сопутствуют этим ограничениям», — заявил Песков.

Отвечая на вопрос о проблемах, которые ограничения создают для бизнеса, Песков назвал эту ситуацию предметом для дополнительного анализа. Он напомнил, что в различных контекстах поднимается тема добавления ресурсов в так называемые «белые списки», и некоторые из них уже были туда включены, в том числе после прямой линии с президентом в конце прошлого года. По мере анализа опыта будут предлагаться различные решения проблем, сопутствующих этим ограничениям, добавил пресс-секретарь.Жители Москвы жалуются на плохую работу мобильного интернета в центральных районах города уже пятые сутки. По имеющейся информации, в центре столицы и на некоторых ветках метро функционируют только сайты и приложения из «белого списка». Ранее сообщалось, что ограничения в работе мобильного интернета связаны с распоряжениями операторам ограничить его работу, при этом сами операторы подтверждали, что с их стороны проблем нет. Они заявили, что проблемы вызваны «внешними ограничениями», на которые они не могут повлиять, и посоветовали пользователям подключаться к Wi-Fi.Во многих районах, особенно в центре столицы и на юге Москвы, доступны только сайты и приложения из так называемого белого списка — перечня ресурсов, одобренных властями. Механизм белого списка предусматривает доступность наиболее значимых российских интернет-ресурсов в периоды ограничений. В перечень входят сайты президента и правительства, маркетплейсы Ozon и Wildberries, сервисы «Яндекса», «Авито», «Госуслуги», а также ряд СМИ и онлайн-кинотеатров. Минцифры регулярно расширяет этот список на основе предложений федеральных и региональных органов власти и по согласованию со структурами, отвечающими за безопасность .Технические специалисты провели анализ работы сетей мобильной связи в Москве и Санкт-Петербурге. Согласно данным, опубликованным на профильных ресурсах, фильтрация трафика осуществляется с помощью систем глубокого анализа пакетов (DPI), которые анализируют TLS-заголовки и SNI. Если запрашиваемый домен отсутствует в белом списке, соединение обрывается после передачи первых 16–20 килобайт данных — этого объёма достаточно, чтобы браузер начал загружать страницу, но недостаточно для её полноценной работы.