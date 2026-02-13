Top.Mail.Ru

Жителей РФ начали штрафовать за покупку автомобилей у иностранцев

Александр

Фото freepik

Как пишет Baza, Федеральная налоговая служба начала направлять гражданам запросы о приобретении автомобилей у иностранных лиц. Ведомство требует уточнить способ оплаты и предоставить документы, подтверждающие сделку. В случае выявления нарушений валютного контроля покупателям грозят крупные штрафы. Претензии связаны с тем, что расчёты между резидентом РФ и нерезидентом должны проходить исключительно через банковские счета.

Так, жительница Екатеринбурга приобрела автомобиль Lada Largus у гражданина Китая, передав ему деньги наличными. После проверки налоговая обратилась в суд, который назначил женщине штраф в размере 600 тысяч рублей. Она пыталась оспорить решение, но суд отказал, признав сделку нарушающей валютное законодательство.


Фото Baza

Аналогичная ситуация произошла с жителем Кемерово, который купил у иностранца машину за 20 миллионов рублей. В январе 2026 года он получил запрос из таможни с требованием явиться для дачи объяснений. Ему необходимо предоставить договор купли-продажи, ПТС и другие документы, а также уведомить о сделке Федеральную налоговую службу. Таможня предварительно оценила возможный штраф за нарушение порядка валютных операций между резидентом и нерезидентом в сумму от 2 до 8 миллионов рублей.

Законодательство РФ обязывает граждан РФ проводить все расчёты с иностранными гражданами через банковские счета. Это требование распространяется на любые сделки, включая покупку транспортных средств. Передача наличных денег считается нарушением валютного контроля. Налоговые органы имеют право запрашивать информацию о таких операциях в течение трёх лет с момента совершения сделки. Эксперты рекомендуют при покупке автомобиля у иностранца оформлять платёж через банк и сохранять все подтверждающие документы. В случае выявления нарушения размер штрафа может достигать 100 процентов от суммы сделки, что делает экономию на банковской комиссии крайне рискованной и нецелесообразной.

-2
