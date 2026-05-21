Жителям РФ полностью перекрыли доступ к платной подписке ChatGPT

В России почти исчезла возможность приобрести премиум-подписку к ChatGPT, который официально заблокирован в нашей стране по географическим признакам. Как пишет Baza, компания OpenAI внедрила новые алгоритмы, выявляющие подозрительную активность пользователей: система анализирует входы с разных устройств, отслеживает нетипичные сессии и блокирует аккаунты при обнаружении нарушений.

Дополнительные проверки затронули корпоративные домены, платёжные карты и геолокацию, что парализовало работу перекупщиков. В результате цены на тарифы Plus и Team у российских посредников взлетели в разы, а перепродажа аккаунтов стала бессмысленной. Один из участников рынка охарактеризовал ситуацию кратко: «лавочка прикрыта».

Схема теневого бизнеса строилась на «распиле» коллективных подписок и продаже API-ключей. Продавец оформлял подписку ChatGPT Team на пять мест за 150 долларов, а затем перепродавал каждое место за 45–50 долларов, получая до 100 долларов прибыли в месяц с одной «команды». С API-ключами схема была ещё проще: на аккаунт закидывали 20 долларов, генерировали пять ключей и продавали их по 7 долларов каждый, получая 35 долларов с вложенных двадцати. Аккаунты штамповали авторегистраторы через виртуальные SIM-карты стоимостью в несколько рублей за штуку, привязывали карты дропов в Турции и Казахстане, а выдачу ключей автоматизировали через Telegram-ботов.

В начале мая 2026 года аналогичные блокировки затронули российских пользователей нейросети Claude от компании Anthropic — доступ к ней потеряли несколько сотен российсуих IT-специалистов. В Anthropic также начали требовать ID-верификацию и блокировать аккаунты за частую смену региона и IP-адресов.
