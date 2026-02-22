Top.Mail.Ru

Жителям РФ разрешили возвращать невозвратные авиабилеты

Новая инициатива властей позволит пассажирам возвращать авиабилеты, которые изначально покупались как невозвратные. Об этом пишут «РИА Новости». 

Согласно источнику, изменения внесены в новую редакцию Федеральных авиационных правил и вступят в силу 1 марта 2026 года: 

«Даны уточнения относительно времени задержки рейса, по прошествии которого можно делать вынужденный возврат», — исполнительный директор агентства «АвиаПорт» Олег Пантелеев. 

Теперь авиапассажиры смогут запросить возврат билетов в случае, когда рейс задерживается более чем на 30 минут. Также в случае опоздания на вылет «туда», билет «обратно» не будет аннулироваться. А еще новые правила обязывают авиакомпанию предоставлять соседние места для детей младше 12 лет и сопровождающих лиц. 

При этом есть и изменения другого плана: теперь предоставить пассажирам напитки и горячее питание должны спустя 3 и 6 часов вместо 2 и 4 часов соответственно. Эксперт, опрошенный изданием, считает, что все эти правки не должны повлиять на стоимость билетов. 
Источник:
РИА Новости
