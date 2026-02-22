Жителям РФ разрешили возвращать невозвратные авиабилеты





Новая инициатива властей позволит пассажирам возвращать авиабилеты, которые изначально покупались как невозвратные. Об этом пишут «РИА Новости». Новая инициатива властей позволит пассажирам возвращать авиабилеты, которые изначально покупались как невозвратные. Об этом пишут «РИА Новости».

«Даны уточнения относительно времени задержки рейса, по прошествии которого можно делать вынужденный возврат», — исполнительный директор агентства «АвиаПорт» Олег Пантелеев.

Согласно источнику, изменения внесены в новую редакцию Федеральных авиационных правил и вступят в силу 1 марта 2026 года:Теперь авиапассажиры смогут запросить возврат билетов в случае, когда рейс задерживается более чем на 30 минут. Также в случае опоздания на вылет «туда», билет «обратно» не будет аннулироваться. А еще новые правила обязывают авиакомпанию предоставлять соседние места для детей младше 12 лет и сопровождающих лиц.При этом есть и изменения другого плана: теперь предоставить пассажирам напитки и горячее питание должны спустя 3 и 6 часов вместо 2 и 4 часов соответственно. Эксперт, опрошенный изданием, считает, что все эти правки не должны повлиять на стоимость билетов.