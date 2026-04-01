Жителям РФ резко урезали лимит рассрочки на маркетплейсах

С 1 апреля 2026 года в России вступил в силу закон, устанавливающий требования к операторам сервиса рассрочки. Теперь такие посредники, позволяющие приобретать товары, работы и услуги в рассрочку, поднадзорны Банку России, а в реестр включены 14 организаций. Ранее деятельность подобных сервисов не регулировалась на уровне финансового рынка.

Подписаться на iGuides в Max, чтобы узнать обо всем первым — max.ru/iguides

Одним из ключевых изменений стало требование бесплатности рассрочки для потребителя. Закон запрещает устанавливать разные цены на один и тот же товар в зависимости от того, приобретается он в рассрочку или без неё. Это исключает возможность скрытого включения комиссии в стоимость товара.Максимальный срок, на который можно оформить рассрочку, с 1 апреля 2026 года составляет шесть месяцев. С 1 апреля 2028 года этот период сократится до четырёх месяцев. Также закон ограничивает размер штрафов за просрочку выплат: они не могут превышать 20% годовых от суммы просроченной задолженности, что защищает покупателей от чрезмерного накопления долга.Информация о задолженности свыше 50 тысяч рублей у одного оператора сервиса рассрочки будет передаваться в бюро кредитных историй. Это позволит банкам и микрофинансовым организациям более точно оценивать уровень долговой нагрузки человека при обращении за кредитом или займом. Маркетплейсы и банки, предоставляющие своим клиентам рассрочку на покупки, отреагировали на это нововведение уменьшением лимита рассрочки до 50 тысяч рублей.