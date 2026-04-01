Жителям РФ резко урезали лимит рассрочки на маркетплейсах

Александр

С 1 апреля 2026 года в России вступил в силу закон, устанавливающий требования к операторам сервиса рассрочки. Теперь такие посредники, позволяющие приобретать товары, работы и услуги в рассрочку, поднадзорны Банку России, а в реестр включены 14 организаций. Ранее деятельность подобных сервисов не регулировалась на уровне финансового рынка.

Одним из ключевых изменений стало требование бесплатности рассрочки для потребителя. Закон запрещает устанавливать разные цены на один и тот же товар в зависимости от того, приобретается он в рассрочку или без неё. Это исключает возможность скрытого включения комиссии в стоимость товара.

Максимальный срок, на который можно оформить рассрочку, с 1 апреля 2026 года составляет шесть месяцев. С 1 апреля 2028 года этот период сократится до четырёх месяцев. Также закон ограничивает размер штрафов за просрочку выплат: они не могут превышать 20% годовых от суммы просроченной задолженности, что защищает покупателей от чрезмерного накопления долга.

Информация о задолженности свыше 50 тысяч рублей у одного оператора сервиса рассрочки будет передаваться в бюро кредитных историй. Это позволит банкам и микрофинансовым организациям более точно оценивать уровень долговой нагрузки человека при обращении за кредитом или займом. Маркетплейсы и банки, предоставляющие своим клиентам рассрочку на покупки, отреагировали на это нововведение уменьшением лимита рассрочки до 50 тысяч рублей.

