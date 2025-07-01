Жителям России начали отключать мобильную связь. Кому это грозит?

Артем
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Фото: Unsplash

С 1 июля начинается отключение мобильной связи иностранцам, которые не сдали биометрию, сообщают Минцифры.

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Об этом ведомство напомнило в своем официальном Telegram-канале. С 2025 года иностранные граждане могут заключить договор с оператором связи только при условии регистрации в Единой биометрической системе. На одного человека разрешено оформить не более десяти СИМ-карт.
Если договор был заключен раньше, сдать биометрию нужно было до 1 июля. Нарушившим требования, операторы начнут поэтапно отключать мобильную связь.

«По активным номерам абоненты будут отключаться поэтапно. При этом сначала будут заблокированы услуги международной и междугородней связи и снижена скорость интернета, а через 30 дней оказание услуг связи будет прекращено полностью. За это время пользователь может переоформить договор по новым правилам», — Минцифры.

По данным Минцифры, в Единой биометрической системе зарегистрировались уже более 2 млн иностранных граждан.
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Источник:
Минцифры России
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Комментарии

+1
maikl120960
давно пора 😴
Сегодня в 11:56
#
+7
Slepoy2.0
Разве иностранец не может купить у россиянина симкарту? Точнее, Перри купить? Плюс есть вообще ещё симкарта и без оформления по паспорту, но работающий. Разве это все прошло?
Сегодня в 12:18
#
StrangeR
+42
StrangeR
Если на одного 10 симок,который раздаст своим,тогда им хватит
2 часа назад в 12:48
#