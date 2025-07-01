Жителям России начали отключать мобильную связь. Кому это грозит?

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С 1 июля начинается отключение мобильной связи иностранцам, которые не сдали биометрию, сообщают Минцифры. С 1 июля начинается отключение мобильной связи иностранцам, которые не сдали биометрию, сообщают Минцифры. Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

«По активным номерам абоненты будут отключаться поэтапно. При этом сначала будут заблокированы услуги международной и междугородней связи и снижена скорость интернета, а через 30 дней оказание услуг связи будет прекращено полностью. За это время пользователь может переоформить договор по новым правилам», — Минцифры.

Об этом ведомство напомнило в своем официальном Telegram-канале. С 2025 года иностранные граждане могут заключить договор с оператором связи только при условии регистрации в Единой биометрической системе. На одного человека разрешено оформить не более десяти СИМ-карт.Если договор был заключен раньше, сдать биометрию нужно было до 1 июля. Нарушившим требования, операторы начнут поэтапно отключать мобильную связь.По данным Минцифры, в Единой биометрической системе зарегистрировались уже более 2 млн иностранных граждан.