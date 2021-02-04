Две статьи нанесли сокрушительный удар по идее о том, что атмосфера Венеры может содержать газ фосфин — потенциальный признак жизни.
Утверждение о том, что на Венере есть фосфин, потрясло планетологов в сентябре прошлого года, когда исследователи сообщили об обнаружении спектральной сигнатуры этого газа в данных, полученных с телескопа Джеймса Кларка Максвелла. В случае подтверждения это открытие может означать, что существуют организмы, дрейфующие среди венерианских облаков и выделяющие этот газ. С тех пор несколько исследований поставили под сомнение — хотя и не полностью опровергли — эту информацию.
Однако теперь группа ученых опубликовала самую серьезную критику такого «обнаружения века». «Мы предлагаем всесторонний взгляд, еще один способ объяснить эти данные без привлечения фосфина», — говорит Виктория Медоуз, астробиолог из Вашингтонского университета в Сиэтле и соавтор одного из новых исследований. Обе статьи были приняты для публикации в Astrophysical Journal Letters и были размещены на сервере предварительных материалов arXiv в конце января.
Альтернативные объяснения
В одном из новых исследований Медоуз и ее коллеги проанализировали данные с того же телескопа на Гавайях, который использовался для обнаружения фосфина, и не смогли обнаружить спектральную сигнатуру газа. Во второй работе ученые подсчитали, как газы будут вести себя в атмосфере Венеры, и пришли к выводу, что вещество, которое первоначальная группа исследователей приняла за фосфин, на самом деле является диоксидом серы (SO2) — газом, который является абсолютно обычным для Венеры и не является признаком возможной жизни.
Состав атмосферы Венеры. Диоксид серы в ней — третий по распространенности газ.
«Последние статьи довольно ясно показывают, что никаких признаков этого газа нет», — говорит Игнас Снеллен, астроном из Лейденского университета в Нидерландах, который ранее опубликовал другую критику статьи об обнаружении фосфина. «Это делает всю дискуссию о фосфине и, возможно, о жизни в атмосфере Венеры, совершенно неуместной».
Джейн Гривз, астроном из Университета Кардиффа, Великобритания, которая возглавляла группу, опубликовавшую первоначальное заявление об открытии фосфина, говорит, что она и ее коллеги все еще читают новые статьи и будут комментировать их после того, как проанализируют их.
Ставки на подтверждение присутствия фосфина в атмосфере Венере огромны. На Земле этот газ, состоящий из одного атома фосфора и трех атомов водорода, может поступать как из промышленных источников, таких как производство пестицидов, так и из биологических источников, таких как жизнедеятельность микробов. Сообщая об открытии фосфина, Гривз и ее коллеги сказали, что его существование может означать, что на планете есть жизнь, потому что нет других очевидных источников происхождения этого газа.
На высоте 50 км, где предполагается фосфин, вполне «земные» условия с температурой около нуля градусов и давлением в одну атмосферу.
Однако это утверждение основано на цепочке наблюдений и выводов, которые в последние месяцы не могут подтвердить все большее число ученых.
Неразбериха с данными
Команда Гривз была первой, которая использовала телескоп Джеймса Клерка Максвелла (JCMT) на Гавайях, чтобы наблюдать спектральную линию в атмосфере Венеры на частоте 266,94 гигагерца — она схожа с той, на которой и фосфин, и SO2 поглощают свет. Ученые подтвердили существование этой линии с помощью Большого атакамского миллиметрового телескопа (ALMA) в Чили. С помощью ALMA они искали и другие спектральные линии диоксида серы, но не смогли их обнаружить в спектре атмосферы Венеры на нужной высоте. Это, по их словам, наводит на мысль, что наблюдаемая ими спектральная линия на 266,94 гигагерцах происходит от фосфина.
Однако оказалось, что данные ALMA, которые использовала команда Гривз, были неправильно обработаны обсерваторией. После того, как начались дебаты по поводу существования фосфина на Венере, инженеры ALMA обнаружили ошибку, извлекли необработанные данные, повторно обработали их и в ноябре выпустили переделанные результаты. Гривз и ее коллеги повторно проанализировали обработанные данные и пришли к выводу, что они все еще наблюдают спектральную линию фосфина — хотя и на гораздо более низком уровне, чем они сообщали в первоначальной статье.
Различных концептов миссий на Венеру хватает — НАСА даже ровер разрабатывает, который будет питаться от ветряка. И некоторые из таких проектов направлены на детальное изучение атмосферы планеты.
Эти переработанные данные ALMA лежат в основе одного из новых исследований, оспаривающих это утверждение. Команда, в которую входила Медоуз и возглавляемая Алексом Акинсом, технологом-исследователем из Лаборатории реактивного движения в Пасадене, Калифорния, стремилась воспроизвести работу группы Гривз путем аналогичного анализа переработанных данных, опубликованных инженерами ALMA. Однако они не смогли обнаружить в них спектральную линию фосфина. «Мы просто не смогли ее там увидеть», — говорит Акинс. Это первый анализ повторно обработанных данных ALMA, опубликованный независимой командой.
Второе исследование изучало ту же линию 266,94 гигагерца на все том же телескопе Джеймса Кларка Максвелла. Эндрю Линковски, астроном из Вашингтонского университета, руководил Медоуз, Акинсом и другими исследователями в моделировании структуры атмосферы Венеры на различных высотах. Они обнаружили, что наблюдение JCMT лучше всего объяснялось присутствием типичного для планеты SO2 на высоте более 80 километров над поверхностью, а не фосфином на высоте 50–60 километров, как утверждала команда Гривз.
Тем не менее, дело еще не закрыто. Новые исследования опровергают лишь присутствие фосфина из исследования Гривз, но не могут полностью его исключить. «Здесь достаточно места для маневра», — говорит Медоуз. В конце концов, спор может быть окончательно разрешен только свежими наблюдениями Венеры, многие из которых запланированы на ближайшие месяцы и годы, говорит Акинс. «Пока мы не увидим что-то новое, мы, вероятно, будет продолжать двигаться вперед-назад».
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Да ещё Масколет опять не взлетел.)
Пойду чемоданы разбирать.)