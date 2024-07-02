Жизненно важная функция вернулась на телевизоры LG в России

Олег

LG


Компания LG перезапустила приложение Channels в России после прекращения его работы в 2022 году. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Приложение LG Channels необходимо для просмотра телеканалов без подключения внешней антенны. Оно стало недоступно российским пользователям в марте 2022 года, потому что за разработку отвечал украинский сервис Megogo, ушедший с рынка РФ в том же месяце. Теперь утилита возродилась.

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Согласно источнику, разработку и перезапуск приложения LG Channels взял на себя R&D центр бренда в Санкт-Петербурге. Он с 1997 года отвечает за тестирование и локализацию оригинального южнокорейского софта для России и стран СНГ. Теперь утилита работает, и владельцы телевизоров LG вновь могут смотреть ТВ-каналы без антенны.

Любопытно, что сама LG объявила об уходе из РФ в конце марта 2022, при этом через полгода интегрировала Алису во все свои актуальные устройства. На запросы СМИ бренд не ответил. 

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Источник:
Коммерсантъ
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