Жуткий гибрид Pixel 10 и iPhone Air: вышел Sony Xperia 10 VII







Японская контора Sony продолжает радовать фанатов необычных гаджетов довольно уникальными девайсами. Сегодня бренд представил Xperia 10 VII — новый смартфон среднего класса с очень странным дизайном.

Видимо, дизайнеры Sony пытались повторить Google Pixel и ранними концептами iPhone Air, но со своей «изюминкой». С последним они переборщили. Xperia 10 VII оснащён блоком в форме таблетки с двумя горизонтально расположенными камерами. Тут установлен основной сенсор Sony Exmor RS на 50 Мп и сверхширик на 13 Мп. Для селфи предусмотрена камера на 8 Мп.Спереди размещён 6,1-дюймовый OLED-дисплей с разрешением Full HD+ и частотой обновления 120 Гц. Он прикрыт стеклом Gorilla Glass Victus 2. Работает Xperia 10 VII на базе чипсета Snapdragon 6 Gen 3 с 8 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти, которую можно расширить картами microSD.Среди прочих особенностей — два фронтальных динамика, 3,5-мм разъём для наушников, отдельная кнопка камеры, влагозащита IP65/68, аккумулятор на 5000 мАч, Android 15 из коробки и 4 года стабильных обновлений ПО, а также функция поиска Circle to Search и нейросеть Google Gemini.Sony Xperia 10 VII доступен в белом, бирюзовом и угольно-чёрном цветах по цене $525. Продажи стартуют 19 сентября — вместе с iPhone 17.