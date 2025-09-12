Жуткий гибрид Pixel 10 и iPhone Air: вышел Sony Xperia 10 VII

Фархад

Sony

Японская контора Sony продолжает радовать фанатов необычных гаджетов довольно уникальными девайсами. Сегодня бренд представил Xperia 10 VII — новый смартфон среднего класса с очень странным дизайном.

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Видимо, дизайнеры Sony пытались повторить Google Pixel и ранними концептами iPhone Air, но со своей «изюминкой». С последним они переборщили. Xperia 10 VII оснащён блоком в форме таблетки с двумя горизонтально расположенными камерами. Тут установлен основной сенсор Sony Exmor RS на 50 Мп и сверхширик на 13 Мп. Для селфи предусмотрена камера на 8 Мп.

Sony

Спереди размещён 6,1-дюймовый OLED-дисплей с разрешением Full HD+ и частотой обновления 120 Гц. Он прикрыт стеклом Gorilla Glass Victus 2. Работает Xperia 10 VII на базе чипсета Snapdragon 6 Gen 3 с 8 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти, которую можно расширить картами microSD.

Среди прочих особенностей — два фронтальных динамика, 3,5-мм разъём для наушников, отдельная кнопка камеры, влагозащита IP65/68, аккумулятор на 5000 мАч, Android 15 из коробки и 4 года стабильных обновлений ПО, а также функция поиска Circle to Search и нейросеть Google Gemini.

Sony Xperia 10 VII доступен в белом, бирюзовом и угольно-чёрном цветах по цене $525. Продажи стартуют 19 сентября — вместе с iPhone 17.
-1
iGuides в Дзене —  dzen.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Max.ru — Max/iguides
Источник:
GSM Arena
Cсылки по теме:
Похоже, Sony скоро начнёт сливать эксклюзивы PlayStation на Xbox и Nintendo
PlayStation наконец-то разрешила подключать DualSense сразу к нескольким устройствам
Sony назвала победителей фотопремии World Photography Awards 2025. Это нужно видеть

Рекомендации

Рекомендации

Т-мобайл внезапно поменял условия обслуживания. Было бесплатно — стало платно
«Яндекс Такси» внезапно поменяло условия заработка — стало понятнее, но уже не схитришь
«Яндекс Такси» отменит доплату за полезную услугу, из-за которой часто спорят водители и пассажиры
Samsung неожиданно порадовала владельцев смарт-часов Galaxy Watch

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

+108
UpGrade
6,1" Ну, хоть размер нормальный. А то вокруг они лопаты…
час назад в 21:44
#