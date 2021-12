Apple собирается пополнить список винтажных устройств еще одним iPhone. Об этом сообщает зарубежный ресурс MacRumors со ссылкой на заявление Apple.



Согласно источнику, у СМИ появилась служебная записка Apple, которая расширяет список устаревших «яблочных» девайсов. Речь идет об iPhone 6 Plus — самом первом смартфоне компании в увеличенном форм-факторе. История больших iPhone началась именно с него.



iPhone 6 и iPhone 6 Plus были представлены одновременно в сентябре 2014 года. Первый имел диагональ 4,7 дюйма, а второй — 5,5 дюйма. Эти устройства стали знаковыми сразу в нескольких смыслах. Во-первых, вместе с «шестерками» Apple представила свой новый дизайн со скругленными гранями, который в сети почти сразу прозвали «обмылком» — в том или ином виде этот дизайн-код просуществовал до iPhone 11 включительно. Во-вторых, iPhone 6 впервые получил дисплей больше 4-х дюймов — модели iPhone из пятой серии имели как раз 4’’-дисплей. И, наконец, iPhone 6 Plus стал первым в истории Apple по-настоящему большим айфоном — после ухода Джобса это был первый «яблочный» реверанс в сторону трендов увеличения диагонали.



К слову, дизайн iPhone 6 Plus продержался довольно долго, при этом сам смартфон почти сразу назвали самым неудачным устройством из линейки iPhone. Дело в том, что Plus-версия «не вывозила» плавную и шуструю работу системы: модель получила FullHD-дисплей, и при этом всего 1Гб оперативной памяти.



Стоит упомянуть, что винтажным стал только iPhone 6 Plus. Его производство завершилось в 2016 году — то есть, прошло ровно пять лет. Что касается маленького iPhone 6, то он «ушел на покой» в 2018-м — а значит, в этот список он попадет позже.



Внесение устройства в список винтажной техники означает, что запчасти для него больше не выпускаются, а значит ремонт в авторизованных сервисных центрах будет осущетсвляться только при фактическом наличии деталей.