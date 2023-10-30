Распиаренное нововведение iOS 17 разочаровало пользователей. Зачем Apple вообще это выпустила?



Фото: 9to5Mac





В сети появились разочарованные отзывы о нововведении iOS 17, которому Apple уделила немало внимания на презентации. Подробности собрали в 9to5Mac.



Речь идет о приложении «Дневник» — утилите, которая должна заменить пользователю обычный ежедневный дневник. В нем нужно записывать события и эмоции, чтобы стабилизировать свое психическое здоровье. Утилита впервые появилась в iOS 17.2 Beta.







Согласно источнику, приложение «Дневник» оказалось крайне примитивным и малополезным. Вместо обещанного многофункционального дневника для анализа своих эмоций и поведения пользователь видит, по сути, одностраничное приложение с таймлинией и кнопкой «+» в углу экрана.



После WWDC 2023 зарубежные аналитики пророчили скорую гибель всем приложениям-дневникам, которые сейчас присутствуют в App Srore. Однако теперь стало ясно, что компания не ставила целью создать конкуренцию сторонним разработчикам. «Дневник» это лишь базовое приложение, которого хватит определенному числу людей, а за большей функциональностью пользователи все равно пойдут в App Store.