Распиаренное нововведение iOS 17 разочаровало пользователей. Зачем Apple вообще это выпустила?

Олег

Фото: 9to5Mac
Фото: 9to5Mac


В сети появились разочарованные отзывы о нововведении iOS 17, которому Apple уделила немало внимания на презентации. Подробности собрали в 9to5Mac.

Речь идет о приложении «Дневник» — утилите, которая должна заменить пользователю обычный ежедневный дневник. В нем нужно записывать события и эмоции, чтобы стабилизировать свое психическое здоровье. Утилита впервые появилась в iOS 17.2 Beta.

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым.

Согласно источнику, приложение «Дневник» оказалось крайне примитивным и малополезным. Вместо обещанного многофункционального дневника для анализа своих эмоций и поведения пользователь видит, по сути, одностраничное приложение с таймлинией и кнопкой «+» в углу экрана.

После WWDC 2023 зарубежные аналитики пророчили скорую гибель всем приложениям-дневникам, которые сейчас присутствуют в App Srore. Однако теперь стало ясно, что компания не ставила целью создать конкуренцию сторонним разработчикам. «Дневник» это лишь базовое приложение, которого хватит определенному числу людей, а за большей функциональностью пользователи все равно пойдут в App Store. 

А новый iPhone и многое другое вы можете купить у наших друзей из Big Geek. Скидка по промокоду iGuides
1
iGuides в Яндекс.Дзен —  zen.yandex.ru/iguides.ru
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
Источник:
9to5Mac
Cсылки по теме:
⚡️ Apple разрешила ставить приложения на iPhone без App Store. Но работает это очень странно
Вышли первые публичные бета-версии iOS 17.2, iPadOS 17.2 и macOS Sonoma 14.2 с приложением Дневник
В iOS 17.2 появилась возможность обновления iPhone сквозь упаковку

Рекомендации

Рекомендации

Таксисты негодуют: «Яндекс» запретил отменять заказы
Google придумала, как гарантированно убедить владельцев iPhone перейти на Android
Google удалит аккаунты в «Фото», Drive и Gmail. Как не лишиться данных?
OneUI 6.0 разочарует владельцев Samsung Galaxy из-за нового локскрина

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

+114
migachevm
я тоже ждал, *овно редкостное отрыгнули разработчики. такое ощущение что за полчаса приложение запилили потому что Кук забыл про него🙈 ни поиска по тексту, ни по тегам, да и календаря (это же самое необходимое, Карл!!) в дневнике нет, это вообще что???
Вчера в 18:05
#
+31
Александр Крас
Это же пока Бетта версия со временем допилят.
Вчера в 19:37
#
tellurian
+4732
tellurian Александр Крас
Они показали его в июне. Полгода пилят? И выпустить такое в конце октября за гранью 😡
Вчера в 20:58
#