Золотые ворота! Первый обзор macOS 27

После презентации новых операционных систем на WWDC 2026, на которой самим ОС было уделено минимум внимания, у меня сложилось очень странное впечатление. Вроде, Apple представила iOS 27, iPadOS 27, macOS 27 и другие обновления, но этот анонс уложился в один слайд. Поэтому, вооружившись собственным энтузиазмом, я решил установить бета-версии всех новых операционок на свои основные гаджеты, но вам так делать не советую. Что вышло из моего знакомства с macOS Golden Gate — рассказываю ниже.
Содержание:
Визуальная часть
Если iPadOS и iOS ещё могли похвастаться какими-то заметными изменениями, то новая версия системы для Mac на первый взгляд вообще выглядела чуть ли не самым скучным обновлением за последние годы. Apple говорила про дизайн, Liquid Glass, новые боковые панели и закругления окон, но всё это звучало как косметический ремонт, а не как полноценная новая версия macOS. В своём обзоре iPadOS 27 я уже отметил, что операционки под номером 27 выглядят больше как финальные версии 26-х систем. По сути, весь прошлый год Apple проводила большой бета-тест.
Новую macOS 27 я ставил на свой старый MacBook Pro с M2 Pro, чтобы провести неделю и поделиться с вами интересными деталями. И уже спустя несколько дней мне стало понятно, что это обновление намного полезнее, чем нам рассказывали на WWDC. Да, революции здесь нет. Да, многие изменения настолько мелкие, что их приходится буквально искать. Но именно из таких небольших улучшений постепенно складывается ощущение более зрелой и приятной системы.
Самое незаметное изменение кроется в дизайне. Apple не стала полностью переделывать интерфейс, как это было с Big Sur, а решила аккуратно отполировать уже существующую концепцию. В системе появился регулятор прозрачности Liquid Glass, правда, эффект от него оказался не таким сильным, как многие ожидают. Разница есть, но назвать её кардинальной сложно. Скорее это настройка для тех, кто любит доводить интерфейс до идеала.
Зато другие визуальные изменения ощущаются гораздо лучше. Значки приложений в панели Dock стали более выразительными, прозрачные иконки выглядят чище, а интерфейс в целом стал немного спокойнее. Apple наконец-то избавилась от перегруженных меню с огромным количеством пиктограмм, которые появились в прошлых версиях системы. Всё выглядит более аккуратно, чище и ближе к классической философии macOS. Боковые панели стали более удобными, а новые скругления окон делают интерфейс чуть более современным, не ломая привычный внешний вид системы. Правда, разработчикам сторонних приложений, которым теперь придётся переделывать дизайн своих утилит я соболезную.
Siri с ИИ
Конечно же, главной фичей обновления стала Siri AI, но про неё я ещё сделаю отдельный обзор, потому что она не перестаёт удивлять. Если коротко: это уже полноценный ИИ-агент внутри всех гаджетов Apple. Siri научилась понимать контекст, работать с информацией из любых приложений, искать данные внутри системы, считать калории по фоткам еды, вести диалог в контексте, находить людей на фото и выполнять более сложные запросы. Причём на Mac она ощущается намного органичнее, чем раньше, поскольку теперь глубоко интегрирована в Spotlight.
При этом Siri AI не идеальна. Если речь идёт о данных, которые находятся на Mac, iPhone или iPad, она работает практически великолепно. Но когда дело доходит до поиска информации в интернете, начинаются проблемы, а сам помощник начинает капризничать, выдавая: «что-то пошло не так, попробуйте повторить позже». Впрочем, для первой бета-версии всё выглядит очень многообещающе.
Вместе с Siri Apple продолжает развивать Apple Intelligence. Например, приложение «Фото» получило новые инструменты редактирования. Теперь можно расширять изображение при помощи ИИ, дорисовывая фон, а также менять композицию снимков и даже немного корректировать перспективу. Работает это не идеально, и иногда алгоритмы выдают весьма странные результаты, но в ряде сценариев функция оказывается очень полезной. Особенно если нужно быстро подготовить изображение для статьи, обложки или социальных сетей.
Серьёзно обновились и «Команды». Пожалуй, это одна из самых интересных функций новой системы. Теперь достаточно просто описать обычным языком, что именно вы хотите получить, а система сама попытается создать нужный сценарий автоматизации. И когда всё работает правильно, выглядит это просто магией. Некоторые сложные цепочки действий, на создание которых раньше уходили часы, теперь собираются буквально за несколько секунд.
Правда, идеальной эту систему пока назвать нельзя. Иногда «Команды» ведут себя слишком самоуверенно и создают совершенно не то, что от них требуется. Причём проблема заключается не только в искусственном интеллекте, но и в старых ограничениях macOS и AppleScript, которые тянутся уже много лет.
Приложение «Телефон», которое Apple перенесла на Mac кучу лет назад, продолжает существовать. Но мне абсолютно не ясно его предназначение. Да, и складывается ощущение, что компания будто бы немного забыла про этот проект. По-прежнему встречаются странности с настройкой микрофона, отсутствуют некоторые очевидные возможности управления, а интеграция с системой выглядит не такой продуманной, как хотелось бы.
Производительность
Что действительно приятно удивило за неделю использования, так это общее ощущение от системы. MacBook Pro M2 Pro работает очень быстро, интерфейс стал более плавным, анимации аккуратные, а сама macOS 27 практически не напоминала о том, что это всего лишь первая бета для разработчиков. В прошлом году с macOS 26 ситуация обстояла хуже. Конечно, отдельные баги и зависания встречаются, но ничего критичного за время тестирования я не заметил.
Если бы Apple ограничилась только отполированным дизайном и небольшими косметическими изменениями, то macOS 27 вполне могла бы стать самым скучным обновлением за последние годы. Но благодаря развитию ИИ, новым возможностям «Фото», серьёзной переработке «Команд» и постепенному превращению Siri в действительно полезный инструмент система начинает восприниматься совсем иначе. Вот только в наших реалиях от Siri многим не будет толка, как и от «Команд» или инструментов дорисовки в «Фото». Зато всё открывается быстрее, нет эффекта слайдшоу в режиме энергосбережения, да и в целом даже старые Mac с чипами M1/M2 стали ощущаться «мощнее».
Пока многие функции находятся в самом начале своего пути. Да, часть возможностей будет дорабатываться ещё несколько месяцев или лет. Но уже сейчас видно, что Apple просто решила подвести чёткую линию и довести все операционные системы до идеала (в плане оптимизации и быстродействия). Ведь уже в следующем году нас ждут юбилейные iPhone, MacBook с сенсорными экранами, смарт-очки, к которым компания наверняка пришьёт более существенные обновления iOS 28, iPadOS 28 и macOS 28.
Вердикт
После недели использования на MacBook Pro M2 Pro у меня осталось неожиданно приятное впечатление. macOS 27 попросту нечем удивить в плане функций или визуальных апгрейдов, но даже мизерный прирост скорости ощущается чем-то невероятным. А чем больше времени проводишь с новой Siri AI, тем сильнее понимаешь, что у Apple свой самурайский путь, который всё ещё может привести её к успеху (в области ИИ). Вряд ли владельцы более свежих MacBook на M4/M5 заметят хоть какое-то увеличение быстродействия. Зато вы получите мелкие доработки тех элементов, которые вас в macOS 26 не устраивают.
Возможно, к macOS 27.4 нам анонсируют больше новых функций, а пока ждём сентября и релиза общедоступной версии «Золотых ворот».