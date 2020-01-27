«Смартфоны ZTE в России продаются уже более 10 лет. Для нас важно подчеркнуть связь бренда с российскими потребителями, поэтому мы рады стать партнером самого титулованного футбольного клуба России с почти 100-летней историей, который болельщики заслуженно называют народным. Мы хотим продемонстрировать, что традиции и современные инновационные технологии могут отлично поддерживать друг друга и хотим представить болельщикам смартфоны ZTE самых разных конфигураций, но, неизменно, высокого качества и по доступной цене» — отмечает Лю Ханьцин, генеральный директор ZTE Devices в России.



«Приятно, что такие крупные технологические компании, как ZTE, разделяют любовь к спорту и выбирают для сотрудничества именно наш клуб, — говорит генеральный директор ФК «Спартак-Москва» Томас Цорн — Я уверен, что пользу от этого сотрудничества получат не только бренды, заключившие это перспективное соглашение, но и поклонники «Спартака».















Полгода прошло с момента ухода от «Спартака» предыдущего спонсора из телекоммуникационного сегмента. Об этом сообщает Telegram-канал «Инсайды от Карпа» Им была российская компания производитель мобильных телефонов BQ. Их логотип размещался на плечах игровой футболки москвичей.



Сообщается, что BQ спонсировали «Спартак» два года: с 2017-го по 2019-й. Причиной разрыва отношений между партнерами стал корейский бренд Samsung. В интернет-магазине OZON стартовали продажи часов компании Samsung с использованием узнаваемой символики красно-белых. После чего BQ решила не продолжать сотрудничество со «Спартаком».



В конечном итоге за все время продаж было реализовано всего около 200 часов по цене 23 990 рублей. По данным «Инсайды от Карпа», Samsung признала результаты провальными, и свернула проект. Таким образом «Спартак» лишился двух партнеров.

Российское подразделение компании ZTE Mobile Devices объявило о подписании соглашения о сотрудничестве с футбольным клубом «Спартак-Москва». ZTE становится официальным партнером клуба в категории смартфонов.Символика бренда будет размещаться на стадионе клуба, на его официальном сайте и на страницах в социальных сетях. Также ZTE и ФК «Спартак-Москва» готовят совместные мероприятия для болельщиков. Компания ZTE сможет проводить маркетинговые и PR-активности на стадионе во время матчей «Спартак-Москва», использовать символику клуба и привлекать игроков к съемке в рекламных материалах.





