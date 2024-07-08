Зумеры в соцсетях массово заворачивают смартфоны в фольгу, и вот почему

Олег

Фольга


В TikTok распостраняется новый тренд — юные блогеры повадились заворачивать свои смартфоны в металлическую фольгу. На это обратили внимание в Digital Trends.

Согласно источнику, в TikTok появляется множество роликов, на которых молодые люди снимают процесс обертывания смартфона в лист фольги. Когда «сэндвич» готов, они демонстрируют, что сигналы всех беспроводных модулей больше не поступают к смартфону: интернет-соединение прерывается, TWS-наушники «отваливаются», а звонки не проходят.

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым.



Сами блогеры признают, что не знают полезного применения этой «фиче». Похоже, для нового поколения удивительно, что простой фольгой можно изолировать смартфон от всего мира. На самом деле этот эффект с 1836 года известен как «клетка Фарадея» и иногда наблюдается в обычной жизни — например, когда связь теряется в лифте. Если полностью окружить устройство токопроводящим материалом, то его электромагнитное поле становится равным нулю. 

-2
iGuides в Яндекс.Дзен —  zen.yandex.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Ok.ru — ok.ru/iguides
Источник:
Digital Trends
Cсылки по теме:
TikTok скоро вернется в Россию
TikTok прикрыл лазейку со сменой региона
TikTok полностью вернулся в Россию?

Рекомендации

Рекомендации

«Сбер» запустил обновлённую бонусную программу «Спасибо». Вот её условия
«Google Фото» раздает своим пользователям платные функции абсолютно бесплатно
Появился мессенджер, объединяющий все другие — даже Telegram и WhatsApp
Galaxy Watch 7 удивят всех, и вот почему

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

Dmitriy
+1038
Dmitriy
Очередная волна идиотизма, уже не первая и явно не последняя. Причем массовость этого в тик-токе показывает, что уровень мышления его авторов оставляет желать лучшего.
час назад в 12:40
#