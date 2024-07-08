Зумеры в соцсетях массово заворачивают смартфоны в фольгу, и вот почему



В TikTok распостраняется новый тренд — юные блогеры повадились заворачивать свои смартфоны в металлическую фольгу. На это обратили внимание в Digital Trends.



Согласно источнику, в TikTok появляется множество роликов, на которых молодые люди снимают процесс обертывания смартфона в лист фольги. Когда «сэндвич» готов, они демонстрируют, что сигналы всех беспроводных модулей больше не поступают к смартфону: интернет-соединение прерывается, TWS-наушники «отваливаются», а звонки не проходят.











Сами блогеры признают, что не знают полезного применения этой «фиче». Похоже, для нового поколения удивительно, что простой фольгой можно изолировать смартфон от всего мира. На самом деле этот эффект с 1836 года известен как «клетка Фарадея» и иногда наблюдается в обычной жизни — например, когда связь теряется в лифте. Если полностью окружить устройство токопроводящим материалом, то его электромагнитное поле становится равным нулю.