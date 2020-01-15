





Найти на Земле породы возрастом в сотню миллионов лет не составляет особого труда — об этом явно говорят множество костей динозавров в музеях. С породами возрастом в миллиард лет ситуация обстоит сложнее, а самые старые имеют возраст 4.28 млрд лет. Это всего на 300 млн лет младше самой Земли, и обнаружены они были в зеленокаменном поясе в Канаде.Земных пород древнее мы не найдем по очевидным причинам: во времена своей бурной молодости Земля имела расплавленную поверхность, и пока не образовались первые континентальные платформы ни о каких породах и речи не может быть. Но это не значит, что мы ограничены веществом, возраст которого «всего» 4.2 миллиарда лет. Метеориты дают нам достаточное количество материала, часть которого не менялась с момента их образования вместе с Солнечной системой 4.6 млрд лет назад. А некоторые из них имеют вкрапления звездной пыли, изучение которой отодвигает возраст исследованных нами материалов аж до 7 млрд лет!В 1969 году рядом с поселком Мерчисон в Австралии упал космический булыжник весом в 100 килограмм. Разумеется, ученые изучили его с учетом развития технологий своего времени и не нашли ничего интересного. Вновь к этому камню вернулись лишь в 2019 году, когда стало известно, что такие метеориты могут содержать внутри себя зерна досолнечной пыли (те, которые образовались еще до нашего Солнца).На Земле такие частицы нельзя найти даже чисто теоретически — развитый вулканизм и тектоника плит давно уже расплавили такую пыль и смешали ее с другим веществом, опустив ее за миллиарды лет ближе к мантии. А вот метеориты, эти космические бродяги, вполне могут при формирования захватить несколько зерен досолнечной пыли и сохранить их внутри себя в своеобразной капсуле времени.И Мерчисонский метеорит — как раз пример комической скалы, которая образовалась из газопылевого диска на заре формирования Солнечной системы, и с тех пор мирно летала по космосу больше 4 млрд лет, пока 50 лет назад не упала на Землю.Итак, к настоящему времени синтез элементов в звездах уже вполне ясен: из водорода образуется гелий, из гелия — углерод. Последний может превращаться в кислород, а тот — в кремний. Три из них нам мало интересны: водород, гелий и кислород в основном образуют летучие соединения, и найти их в метеоритах не представляется возможным. Остаются углерод и кремний.Эти элементы обычно выбрасываются в космическую среду во время взрывов сверхновых, так что не удивительно, что их во вселенной достаточно много. Причем при сверхвысоких температурах в моменты гибели звезд они сплавляются вместе, образуя зерна карбид кремния — SiC. Это чрезвычайно твердое вещество, лишь чуть-чуть не дотягивающее по этому показателю до алмаза, которое к тому же очень устойчиво и способно выжить без изменений миллиарды лет в космосе. Поэтому у ученых появилась идея: а что если поискать зерна карбида кремния в старых метеоритах?Автором идеи выступил Филипп Хек, куратор кафедры метеоритики в Университете естественных наук Чикаго. Он вместе с командой раскололи Мерчисонский метеорит на куски, после чего стали топить их в кислоте, которая должна была растворить минералы и силикаты и выявить устойчивые к кислотам досолнечные зерна. По словам Хека, ему этот процесс напоминает «сжигание стога сена для нахождения иголки».Как и предполагалось, они обнаружили около 40 зерен карбида кремния размерами от 1 до 30 микрон — такие объекты пусть и с трудом, но можно увидеть в мощный современный оптический микроскоп. То, что эти зерна имеют внесолнечное происхождение, определили почти сразу: изотопы кремния и углерода в них не совпадали с соответствующими значениями для Солнечной системы. Оставалось самое главное — определить их возраст.Для этого исследователи решили воспользоваться тем, что в космосе частицы высоких энергий, приходящие из различных источников, бомбардируют атомы в том числе и в зернах. В итоге внутри них появляются новые вещества, которые звезды обычно не вырабатывают, и по их количеству можно понять, как долго зерна подвергались облучению. Хек приводит такую аналогию: представьте, что вы ставите ведро на улицу во время дождя. Пока дождь идет с постоянной скоростью, вы можете вычислить, сколько времени ведро находилось снаружи, исходя из количества собранного дождя.Исследователи смотрели на количество атомов изотопа неона-21, и результаты оказались интересными: большая часть зерен, около 60%, датируется примерно 4.6-4.9 млрд лет, а самым старым аж 7 млрд лет. К слову, такое большое количество частиц с одинаковым возрастом имеет объяснение. Они все произошли от «звездного бэби-бума», который прошел в нашей галактике около 7 млрд лет назад. «А потом понадобилось от двух до двух с половиной миллиардов лет, чтобы эти звезды стали пылеобразователями», — объяснил Хек. «Когда звезда образуется, она не производит пыль. В течение большей части своей жизни звезда не производит пыль. Звезды производят пыль только в конце своей жизни».Это открытие подтверждает выводы других астрономов, которые указывают на резкий всплеск звездообразования около 7 миллиардов лет назад. «Многие астрофизики считают, что звезды формируются в Млечном Пути с примерно постоянной скоростью. Однако благодаря этому метеориту и зернам досолнечной пыли мы получили первые прямые доказательства того, что это не так. 7 млрд лет назад в нашей галактике произошло событие, резко ускорившее формирование новых солнц», — добавил Хек. К слову, эти звезды можно назвать родителями Солнца: именно их вещество образовало газопылевой диск, из которого родилось Солнце и наша Земля.Измельчение и анализ кусков космического камня также подарили исследователям необычный побочный продукт — сильный и очень резкий запах. Крошево из метеорита испускало зловоние «как протухшее арахисовое масло», — говорится в заявлении соавтора исследования Дженики Грир, аспирантки Чикагского университета.По словам Хека, в этом нет ничего удивительного: летучие органические соединения в скалистых метеоритах, являющиеся абиотическими — не образованными живыми организмами — создают эти характерные запахи при нагревании или растворении. А Мерчисонский метеорит был особенно вонючим. Когда Хек посетил Мерчисон в 2019 году на 50-летие падения метеорита, он поговорил с людьми, которые были свидетелями этого события или собирали фрагменты космического камня. Многие из них рассказывали истории об особом аромате метеорита.Хек говорит, что он с нетерпением ожидает охоты на новые зерна карбида кремния. Конечно, разрушение метеоритов, являющихся самыми древними неизменными объектами нашей Солнечной системы, заставляет его чувствовать себя немного неловко, однако у Чикагского университета все еще есть несколько десятков килограмм частей Мерчисонского метеорита, и часть из них можно пустить под нож. «У нас есть доступ к этим бесценным камням», — говорит Хек. «Однако мы хотим, чтобы будущие поколения тоже имели возможность их изучать».