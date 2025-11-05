Top.Mail.Ru

Звонки и сообщения в МАХ стали доступны в странах СНГ

Артем
Отправлять сообщения и звонить в МАХ смогут жители еще девяти стран.

Помимо граждан России и Беларуси, возможность общаться в МАХ появилась у жителей Азербайджана, Армении, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Таджикистана и Узбекистана, сообщает пресс-служба мессенджера. 

Для общения с пользователями из стран СНГ необходимо, чтобы номера собеседников были добавлены в списки контактов. В случае если пользователи не находятся в списках контактов друг друга, то один из собеседников может отправить ссылку-приглашение. 

Добавление номера собеседника в списки контактов — необходимая мера для сохранения в МАХ безопасного и доверенного формата общения. Это позволит продолжить эффективно бороться с мошенниками, исключить спам-рассылки и обеспечить дополнительную защиту данных пользователей. 

Для регистрации в МАХ необходимо скачать приложение, выбрать страну и ввести номер телефона. Для завершения регистрации останется ввести проверочный код из SMS и предоставить согласие на синхронизацию контактов. Усилить безопасность аккаунта можно с помощью двухфакторной аутентификации — включить ее можно в разделе профиля «Приватность».
Комментарии

law
Не очень то удобно по работе всех сохранять(
Сегодня в 15:23
