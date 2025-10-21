Звонки в Telegram стали снова доступны в РФ



Иллюстрация: freepik



Голосовые звонки и видеовызовы в мессенджере Telegram неожиданно снова начали работать на территории России. О возобновлении функции сообщают многочисленные пользователи в социальных сетях и тематических телеграм-каналах.

Функция аудиозвонков в Telegram была заблокирована летом 2025 года по решению Роскомнадзора. Ведомство тогда объясняло это ограничение борьбой с мошенниками, которые активно использовали звонки в мессенджере для преступной деятельности.На текущий момент официальных комментариев от Роскомнадзора или представителей Telegram не поступало. Отсутствие каких-либо заявлений от властей и самой компании породило различные предположения о причинах восстановления работы сервиса. Пользователи высказывают противоречивые мнения: некоторые считают, что это могло стать результатом технического сбоя, другие надеются на взвешенное решение властей. Отмечается, что многие россияне продолжали активно пользоваться Telegram и не хотели переходить на другие платформы.При этом работа звонков наблюдается не у всех абонентов. Ситуация напоминает временное восстановление доступа к другим ранее заблокированным сервисам, таким как YouTube, которое также иногда наблюдалось в прошлом. Пользователи надеются, что на этот раз возвращение функции окажется постоянным.