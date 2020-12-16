МегаФон

«МегаФон» изменил условия обслуживания на тарифной линейке «#БезПереплат». Теперь голосовые вызовы внутри сети не расходуют включённый в тариф пакет минут и бесплатны даже при нулевом или минусовом балансе.

По данным «МегаФона», на внутрисетевые вызовы приходится около половины звонков, а пополнить свой баланс вовремя забывает примерно 40% абонентов. Нетарифицируемый безлимит на звонки внутри сети подключается всем абонентам автоматически как бесплатная опция.

На тарифах линейки «#БезПереплат» также действует нетарифицируемый безлимит для общения в мессенджерах WhatsApp, Viber, eMotion, Facebook Messenger, TamTam, Snapchat и Telegram. Пользователи могут без ограничений переписываться, обмениваться файлами и голосовыми сообщениями и созваниваться по интернету, в том числе когда на счёте нет денег или баланс ушёл в минус.

С недавнего времени пользователям линейки «#БезПереплат» бесплатно доступна опция «Копилка», которая позволяет сохранять неиспользованные в течение месяца минуты и гигабайты и использовать их в любое время, когда не хватило основных пакетов. На этих тарифах также активирована защита от подключения платных подписок в интернете и подключен бесплатный пакет в сервисе «МегаФон ТВ», предлагающий 50 телеканалов без учёта использованного трафика.


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Источник:

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