Звонко и по красоте? Вышли проводные наушники Diesel с цепями и хромом

Состоялся очень внезапный анонс от итальянского модного бренда Diesel. В 2026 году он решил выпустить проводные наушники, «разработанные для бесстрашного повседневного использования». В принципе, они полностью соответствуют стилю компании.
Сами наушники представлены в серебристом цвете, но цепи, обвивающие провода, и прикрепленные к ним подвески изготовлены из алюминия и цинка.
Пока наушники Diesel 60458 доступны только на британском сайте компании по цене 89,95 фунтов стерлингов, или около 9500 рублей.