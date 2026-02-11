Звонко и по красоте? Вышли проводные наушники Diesel с цепями и хромом







Состоялся очень внезапный анонс от итальянского модного бренда Diesel. В 2026 году он решил выпустить проводные наушники, «разработанные для бесстрашного повседневного использования». В принципе, они полностью соответствуют стилю компании.

Интересно, что Diesel даже на своём сайте не раскрывает подробную информацию о том, какие именно драйверы в них используются или прочие технические характеристики. Видимо, бренд уверен, что пользователям достаточно знать три вещи: их не нужно заряжать, они подключаются по USB-C, а на проводе есть встроенный пульт управления с регулировкой громкости, микрофоном и переключателем для его отключения.Сами наушники представлены в серебристом цвете, но цепи, обвивающие провода, и прикрепленные к ним подвески изготовлены из алюминия и цинка.Пока наушники Diesel 60458 доступны только на британском сайте компании по цене 89,95 фунтов стерлингов, или около 9500 рублей.