10 интересных штук с Яндекс Маркета: мультитул за «копейки», коврик с «панелькой» и многое другое

Продолжаем изучать виртуальные полки маркетплейса Яндекс Маркет. Сегодня нарыли десять необычных предметов.
Мини-фонарик NITECORE TINI2 GR
Узнать стоимость и приобрести
Мультитул NexTool
Этот компактный мультитул заменяет кучу полезных инструментов. У него есть даже скрепка для извлечения лотка сим-карты. Ценник радует, а в отзывах говорят: «Многофункциональный, легкий, прочный, незаменимый помощник в хозяйстве».
Узнать стоимость и приобрести
Коврик для компьютерной мышки «Панельки»
Узнать стоимость и приобрести
Деревянный светильник
Интерьерная штука. Лампа выполнена из натурального дерева. В отзывах хвалят дизайн и материалы.
Узнать стоимость и приобрести
Войлочный чехол для ноутбука
Узнать стоимость и приобрести
Магнитный держатель для айфона
Узнать стоимость и приобрести
Шкатулка для наручных часов
Портативная консоль для ретро-игр
Если вдруг на вас нахлынула ностальгия или просто захотелось погрузиться в историю видеоигр, то лучше всего сделать это с помощью этой штуки. Есть все необходимые органы управления, а внутри крутится модифицированный эмулятор RetroArch, который способен запускать игры самых популярных ретро-консолей. Также стоит похвалить автономность устройства.
Узнать стоимость и приобрести
Машинка для удаления катышков
Просто незаменимая вещь в быту. Работает от встроенного аккумулятора на 450 мАч. В отзывах хвалят качественное удаление катышков.
Узнать стоимость и приобрести
Ночник-розетка Yeelight
Узнать стоимость и приобрести
Реклама
ООО "ЯНДЕКС"
ИНН: 7736207543