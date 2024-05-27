10 интересных штук с Яндекс Маркета: мультитул за «копейки», коврик с «панелькой» и многое другое

Николай
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Продолжаем изучать виртуальные полки маркетплейса Яндекс Маркет. Сегодня нарыли десять необычных предметов.

Мини-фонарик NITECORE TINI2 GR

Самое лучшее описание этого гаджета уже есть в одном из отзывов: «Очень ярко светит для такого размера, долго держит зарядку». Фонарик есть в наличии с черным или серым корпусом. Зарядка через порт USB-C.

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Мультитул NexTool

Мультитул

Этот компактный мультитул заменяет кучу полезных инструментов. У него есть даже скрепка для извлечения лотка сим-карты. Ценник радует, а в отзывах говорят: «Многофункциональный, легкий, прочный, незаменимый помощник в хозяйстве».

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Коврик для компьютерной мышки «Панельки»

В одном из первых отзывов говорится: «Качество норм, принт — приятный». А что еще надо? Размер коврика — 23 x 19 см.

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Деревянный светильник

Деревянный светильник

Интерьерная штука. Лампа выполнена из натурального дерева. В отзывах хвалят дизайн и материалы.

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Войлочный чехол для ноутбука

Чехол-конверт подойдет для ноутбука с диагональю экрана до 16 дюймов. Аксессуар доступен в светло-серой или темно-серой расцветке. В отзывах отметили, что чехол отлично подошел для MacBook Pro с 16-дюймовым экраном.

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Магнитный держатель для айфона

Эту штуку можно использовать в автомобиле для крепления смартфона на приборную панель или в качестве подставки дома. В отзывах отметили, что прямо сейчас — это один из лучших MagSafe-аксессуаров.

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Шкатулка для наручных часов

Поможет правильно хранить все свои наручные часы в одном месте. Также имеется вариант с отсеком для очков.

Портативная консоль для ретро-игр

Портативная консоль для ретро-игр

Если вдруг на вас нахлынула ностальгия или просто захотелось погрузиться в историю видеоигр, то лучше всего сделать это с помощью этой штуки. Есть все необходимые органы управления, а внутри крутится модифицированный эмулятор RetroArch, который способен запускать игры самых популярных ретро-консолей. Также стоит похвалить автономность устройства.

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Машинка для удаления катышков

Deerma
Просто незаменимая вещь в быту. Работает от встроенного аккумулятора на 450 мАч. В отзывах хвалят качественное удаление катышков.

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Ночник-розетка Yeelight

Светит холодным или теплым светом. Корпус получил степень защиты IP20. Есть функция автоматического включения в темноте. Как говорится в одном из отзывов: «Включил, забыл, работает».

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ООО "ЯНДЕКС"
ИНН: 7736207543
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