10 интересных штук с Яндекс Маркета: подушка под запястья, лазерный дальномер и другие находки

Николай
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Мы регулярно изучаем виртуальные полки маркетплейса Яндекс Маркет в поисках интересных штук. Сегодня в очередной раз нарыли десять полезных предметов.

Контейнер для хранения зелени

Есть в белом и черном цвете. Также можно выбрать габариты. Контейнер продлит свежесть зелени. В комментариях пишут: «Решилась проблема с хранением зелени. Даже подувядшая зелень оживает и чувствует себя прекрасно долгое время».

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Лазерный дальномер Xiaomi

Поможет в различных видах измерений. Он оснащен OLED-дисплеем. Есть возможность подключения к смартфону по Bluetooth с помощью приложения Mi Home. Заряжается гаджет по USB-C. В отзывах отмечают: «Зарядился за 15 минут. Неделю работаю им каждый день очень интенсивно. Сел только на 15 процентов».

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MagSafe-держатель Baseus для iPhone

Baseus

Длинна подставки регулируется. Можно использовать для просмотра сериалов или видеозвонков. 

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Брелок для платежного стикера

Брелок

Если не хочется колхозить с наклейкой платежного стикера на заднюю поверхность смартфона, то можно воспользоваться этим брелком. Аксессуар доступен в разных расцветках. В комментариях хвалят материал и качество исполнения.

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Держатель для кепок

Держатель для кепок

Этот аксессуар поможет в грамотной организации пространства и хранения. Особенно штука будет полезна для тех, у кого много кепок.

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Подушка под запястья для работы с клавиатурой

Подушка

Простенькая штука сделает длительную работу за клавиатурой комфортнее. Подушка снижает напряжение и усталость в запястьях. В отзывах пишут: «удобно фиксируется на столешнице, не скользит, хорошо принимает форму, удобную для использования».

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Отпариватель Xiaomi Mijia

Отпариватель Xiaomi Mijia

Отпариватель оснащается съемным резервуаром объемом 150 мл. По словам производителя, такой ёмкости хватит для разглаживания 6 вещей за раз. В комментариях отметили: «Хорошо парит костюмную ткань, джинсы, футболки, хлопковые вещи нужно подольше парить».

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Органайзер для хранения проводов

На первый взгляд простой гаджет поможет навести порядок и упорядочить хранения разных проводов. Коробка выполнена из прозрачного пластика. В отзывах хвалят хороший пластик и большое количество отсеков.

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Подушка для ног

Эргономичная форма подушки позволяет подобрать для себя наиболее комфортное положение для сидячей работы. У неё съемный чехол, который можно стирать. При желании подушку можно использовать для поясницы. В отзывах написали: «Мне понравилась подушка, по высоте оптимально. На нижней части резиновые пупырышки, и она не скользит по полу. Сбоку есть ручка, удобно перемещать. Расслабляет ноги при работе за столом, помогает их поддерживать в более физиологичном положении».

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