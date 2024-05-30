10 интересных штук с Яндекс Маркета: подушка под запястья, лазерный дальномер и другие находки

Мы регулярно изучаем виртуальные полки маркетплейса Яндекс Маркет в поисках интересных штук. Сегодня в очередной раз нарыли десять полезных предметов.
Контейнер для хранения зелени
Узнать стоимость и приобрести
Лазерный дальномер Xiaomi
Узнать стоимость и приобрести
MagSafe-держатель Baseus для iPhone
Длинна подставки регулируется. Можно использовать для просмотра сериалов или видеозвонков.
Узнать стоимость и приобрести
Брелок для платежного стикера
Если не хочется колхозить с наклейкой платежного стикера на заднюю поверхность смартфона, то можно воспользоваться этим брелком. Аксессуар доступен в разных расцветках. В комментариях хвалят материал и качество исполнения.
Узнать стоимость и приобрести
Держатель для кепок
Этот аксессуар поможет в грамотной организации пространства и хранения. Особенно штука будет полезна для тех, у кого много кепок.
Узнать стоимость и приобрести
Подушка под запястья для работы с клавиатурой
Простенькая штука сделает длительную работу за клавиатурой комфортнее. Подушка снижает напряжение и усталость в запястьях. В отзывах пишут: «удобно фиксируется на столешнице, не скользит, хорошо принимает форму, удобную для использования».
Узнать стоимость и приобрести
Отпариватель Xiaomi Mijia
Отпариватель оснащается съемным резервуаром объемом 150 мл. По словам производителя, такой ёмкости хватит для разглаживания 6 вещей за раз. В комментариях отметили: «Хорошо парит костюмную ткань, джинсы, футболки, хлопковые вещи нужно подольше парить».
Узнать стоимость и приобрести
Органайзер для хранения проводов
Узнать стоимость и приобрести
Подушка для ног
Узнать стоимость и приобрести
Реклама
ООО "ЯНДЕКС"
ИНН: 7736207543