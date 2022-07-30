10 классных находок с AliExpress. Только полезные и практичные гаджеты
Артем Фунтиков —
Как и прежде мы сделали подборку полезных гаджетов с AliExpress, которые сделают вашу жизнь проще и приятнее.
Ночная маска на глаза с Bluetooth от 672 р.
Оригинальные Bluetooth-наушники в виде маски на глаза помогут заснуть под вашу любимую мелодию. Устройство также можно использовать как простую повязку для фиксации волос.
Из отзывов: доставка быстрая. Сразу подсоединила — работает! звук-супер!!! Повязка мягкая, не жмёт!!! Я очень довольна покупкой!!! Спасибо большое!!!! Рекомендую!!!
Противоударный чехол для AirPods Pro от 246 р.
Защитный кейс для AirPods Pro убережет ваши наушники от ударов и царапин. Товар сделан из прочного пластика и плотно сидит на устройстве. В наличии есть несколько цветов для разных моделей.
Из отзывов: прикольно смотрится. У нас в городе таких качественных нет. Этот сел очень плотно, ничего не болтается, хожу недели 2, ничего не запачкалось. Очень доволен. Да и стоит недорого.
Дозатор для зубной пасты от 211 р.
Автоматический диспенсер для тюбика зубной пасты сделает вашу ванную комнату немного технологичнее, а процесс чистки зубов приятнее и интереснее. У продавца есть несколько цветовых решений и комплектаций.
Из отзывов: дошло быстро. Все работает. Крепеж очень надежный.
Механическая клавиатура с функцией программирования от 644 р.
Устройство позволяет программировать не только сочетание клавиш, но и настроить подсветку так, как хотите вы. Девайс особенно пригодится для работы с Photoshop и другими программами с большим количеством команд. Имеются варианты на 9, 16 и 24 клавиши.
Из отзывов: клавиатура класс, настроить можно что угодно, доволен, возьму ещё побольше.
Лампа для монитора фирмы Baseus от 3336 р.
Светодиодная лампа с функцией плавного затемнения подойдет тем, кто много работает в темное время суток. Устройство крепко держится на мониторе. Конструкция специально предназначена для освещения монитора и рабочего стола.
Из отзывов: лампа просто чудесная: материалы на высшем уровне! Корпус сделан из матового металла. Свет от лампы приятный, свою функцию выполняет на ура.
Универсальный кардридер от 901 р.
Компактный кардридер позволяет подключиться к любым Android и iOS-устройствам для передачи данных. Кроме того, в девайсе есть несколько слотов для хранения SIM-карт и карт памяти. Есть как мужские, так и женские варианты кейса.
Из отзывов: очень хороший tool. Мне очень понравился. Все под рукой. Сделан качественно. Пришёл в фирменной упаковке. Доставка быстрая.
Прибор ночного видения от 3265 р.
Бинокль снабженный FullHD-дисплеем имеет пятикратный зум и позволяет разглядеть предметы с расстояния до 300 метров в темное время суток. Устройство работает от 6 батареек AA-типа.
Из отзывов: супер. Работает на все 100%. За такую цену работает на отлично. Советую.
Умный диспенсер для воды от 1628 р.
Умный дозатор для питьевой воды позволяет регулировать нужное количество наливаемой жидкости. Имеет датчик определения жесткости воды и очень тихий режим работы, что не разбудит ваших близких в ночное время.
Из отзывов: самая тихая помпа. Брал из-за тишины, удобно регулировать количество наливаемой воды. Очень доволен.
Оригинальные наручные часы от 991 р.
Стильные часы порадуют вас своей оригинальностью и удивят ваших друзей и близких. Также необычный гаджет может стать хорошим подарком. В наличии есть несколько вариантов дисплеев с разным отображением и цветом.
Из отзывов: часы просто пушка, тяжелые, качественные и не банальные. Очень привлекают постороннее внимание. Спасибо.
Wi-Fi камера Xiaomi от 2899 р.
Умная камера позволит вам наблюдать за всем, что происходит у вас дома. Устройство может соединяться с системой умного дома и имеет функцию вращения на 360 градусов. Просмотр осуществляется с мобильного телефона при помощи специального приложения.
Из отзывов: все работает. Подключается к mi Home хорошо показывает и при освещении и без.
Не забывайте проверять наличие купонов и промокодов у продавцов. Таким образом можно дополнительно снизить ценник.
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Рекомендации
Рекомендации
Комментарии
+1
Я такие брал. Причем, два раза. Звук действительно неплохой для открытых наушников. Естественно, это не студийные мониторы, но послушать аудиокнижку, звуки природы или что-нибудь динамичное (их еще можно использовать во время пробежки и др. занятий спортом) — очень даже. Бас есть, середина и низы — тоже. У них куда большая проблема имеется — на фото они надеты нифиге на правильно — у нее один наушник на лбу, а другой — на затылке. Дело в том, что левый наушник скрыт в самой панели с кнопками. Соответственно, когда ты поворачиваешься в постели на левый бок, мало того, что легко нажать на все кнопки сразу подушкой, так еще и голова лежит на пластиковой коробке толщиной в 5-7мм. Можно, конечно, развернуть (поменяв левый и правый), но во сне как-то лень при каждом повороте с боку на бок еще и повязку на башке на 180 градусов вертеть. Я бы их позиционировал скорее как спортивную повязку с музыкой. Спать можно, но очень уж неудобно — я их обычно во сне все время скидывал. А в остальном — звук для такой копеечной стоимости действительно шикарный (опять же, с учетом стоимости), повязка не тугая, но и не сваливается, батареи хватает часов на 8-10 воспроизведения на небольшой громкости.
Сегодня в 13:38
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Спасибо
Сегодня в 13:40
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+812
Лампа на монитор с Алика сдохла через пол года , написал им куда в России везти , где сервисные центры, оказалось нигде 🤷🏼♂️.
Вчера в 23:20
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+163
для чего лампа на монитор вешается, вижу не в первый раз, не могу понять зачем? он же светится
Сегодня в 00:45
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0
Думаю суть идеи в том, что так она не занимает отдельное место на столе. Светит то она всё равно вниз, а не на экран.
Сегодня в 13:40
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+812
Сейчас снова озадачился этим вопросом, потыкал проводочки и о , чудо, заработала ! 🤣🤣🤣
Забираю свои слова обратно !
Забираю свои слова обратно !
2 минуты назад
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