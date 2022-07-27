10 находок с AliExpress. С ними квартира станет удобнее

Новая подборка интересных, качественных и полезных гаджетов с AliExpress уже здесь. Как всегда, мы собрали товары, которые пригодятся в быту.
Аэрофритюрница Zigmund & Shtain ZAF-900
Фритюрница для тех, кто заботится о качестве питания, но при этом любит вкусно поесть. Благодаря ней картофель фри становится полезным блюдом. Жарить еду в ней можно без масла, либо же с минимальным количеством. Прожарка происходит потоком горячего воздуха, который создается мощным нагревательным элементом.
Из отзывов: «Работает хорошо, картошка получилась один в один как из McDonald's. Еще делали баклажаны тоже получилось отлично. Доставили очень быстро-пару дней».
Кухонные весы STARWIND
Прибор для взвешивания продуктов. Пригодится тем, кто увлекается кулинарией или дозирует порции еды. Максимальные вес взвешиваемого продукта с тарой — 5 кг.
Из отзывов: «Весы получила очень быстро. Качество огонь! батарейка входит в комплект. Берите, не пожалеете».
Светодиодный ночник «Хамелеон» мини PROconnect
Светильник, способный гореть одним из трех цветов — красный, зеленый, синий. Экономит энергию.
Из отзывов: «Спасибо большое продавцу. Заказом очень доволен. Все работает. Ночник супер. Еще закажу такой же. Пришло быстро».
Стол компьютерный складной, регулируемый, портативный, 40х60 см
Стол на колесиках, позволяющий работать за ноутбуком на диване или кровати. Ставите его возле и размещаете на нем ноутбук, не нужно ставить лэптоп на колени. Материал покрытия — дерево, каркаса — сталь.
Из отзывов: «Стол полностью соответствует описанию. Колесики прикручивать не стали, чтобы стойка зашла под диван. Две части стола регулируются независимо друг от друга по высоте, наклону и повороту. Маркая поверхность, но это особенность черного цвета, на нем всегда видны отпечатки пальцев и пыль, так что не считаю это недостатком стола».
Электрический чайник Redmond RK-G178
Чайник с голубой подсветкой. При нехватке света во время кипения получается оригинальный визуальный эффект. Объем — 1,7 л, это примерно восемь кружек американо. Имеется фильтр от накипи.
Из отзывов: «Чайник пришёл очень быстро. На фото смотрится интереснее. Вид у чайника довольно бюджетный, надеюсь качество будет на хорошем уровне. Светодиодов 2 штуки возле ручки. Самое положительное нет запаха. Со своими задачами справляется».
Светодиодный настенный светильник LUCKY
Настенный светильник для улучшения интерьера, гостиной или спальни. Его особенность в том, что угол расположения ламп можно регулировать.
Из отзывов: «Крутые светильники, все красиво и качественно. Рекомендую!»
Светодиодная настенная лампа
Более простой с точки зрения функциональности светильник. Единственное, что здесь можно настраивать — угол падения света. Крепится к стене на резьбу. Подойдет для спален.
Из отзывов: «При установке все хорошо, диммер работает. Проводок не тонкий. В целом все понравилось».
Подставка для наушников и прочих мелочей
Органайзер для мелочей. Кладете их в специальную емкость, которая к тому же и не занимает места на столе. Так шанс потерять их значительно ниже.
Из отзывов: «Качество супер, удобно крепится. Держатель отлично подошел по цвету стола и наконец-то наушники не валяются где попало».
Ящик-органайзер для хранения кухонных ножей, вилок и ручек
Более крупная коробка для хранения множества вещей. Это могут быть ручки, линейки, компасы, ножницы, телефоны, бумага и другие.
Из отзывов: «Нормальный ящик. На фото выглядит лучше, чем в реальности. А вот что действительно оказалось неприятным сюрпризом, так это то, что листы А4 помещаются впритык. Т.е лист бумаги в пластиковом файле уже не влезает. Почему нельзя было это учесть и добавить пару миллиметров, загадка».