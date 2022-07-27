10 находок с AliExpress. С ними квартира станет удобнее

Новая подборка интересных, качественных и полезных гаджетов с AliExpress уже здесь. Как всегда, мы собрали товары, которые пригодятся в быту.Фритюрница для тех, кто заботится о качестве питания, но при этом любит вкусно поесть. Благодаря ней картофель фри становится полезным блюдом. Жарить еду в ней можно без масла, либо же с минимальным количеством. Прожарка происходит потоком горячего воздуха, который создается мощным нагревательным элементом.«Работает хорошо, картошка получилась один в один как из McDonald's. Еще делали баклажаны тоже получилось отлично. Доставили очень быстро-пару дней».Прибор для взвешивания продуктов. Пригодится тем, кто увлекается кулинарией или дозирует порции еды. Максимальные вес взвешиваемого продукта с тарой — 5 кг.«Весы получила очень быстро. Качество огонь! батарейка входит в комплект. Берите, не пожалеете».Светильник, способный гореть одним из трех цветов — красный, зеленый, синий. Экономит энергию.«Спасибо большое продавцу. Заказом очень доволен. Все работает. Ночник супер. Еще закажу такой же. Пришло быстро».Стол на колесиках, позволяющий работать за ноутбуком на диване или кровати. Ставите его возле и размещаете на нем ноутбук, не нужно ставить лэптоп на колени. Материал покрытия — дерево, каркаса — сталь.«Стол полностью соответствует описанию. Колесики прикручивать не стали, чтобы стойка зашла под диван. Две части стола регулируются независимо друг от друга по высоте, наклону и повороту. Маркая поверхность, но это особенность черного цвета, на нем всегда видны отпечатки пальцев и пыль, так что не считаю это недостатком стола».Чайник с голубой подсветкой. При нехватке света во время кипения получается оригинальный визуальный эффект. Объем — 1,7 л, это примерно восемь кружек американо. Имеется фильтр от накипи.«Чайник пришёл очень быстро. На фото смотрится интереснее. Вид у чайника довольно бюджетный, надеюсь качество будет на хорошем уровне. Светодиодов 2 штуки возле ручки. Самое положительное нет запаха. Со своими задачами справляется».Настенный светильник для улучшения интерьера, гостиной или спальни. Его особенность в том, что угол расположения ламп можно регулировать.«Крутые светильники, все красиво и качественно. Рекомендую!»Более простой с точки зрения функциональности светильник. Единственное, что здесь можно настраивать — угол падения света. Крепится к стене на резьбу. Подойдет для спален.«При установке все хорошо, диммер работает. Проводок не тонкий. В целом все понравилось».Органайзер для мелочей. Кладете их в специальную емкость, которая к тому же и не занимает места на столе. Так шанс потерять их значительно ниже.«Качество супер, удобно крепится. Держатель отлично подошел по цвету стола и наконец-то наушники не валяются где попало».Более крупная коробка для хранения множества вещей. Это могут быть ручки, линейки, компасы, ножницы, телефоны, бумага и другие.Из отзывов: «Нормальный ящик. На фото выглядит лучше, чем в реальности. А вот что действительно оказалось неприятным сюрпризом, так это то, что листы А4 помещаются впритык. Т.е лист бумаги в пластиковом файле уже не влезает. Почему нельзя было это учесть и добавить пару миллиметров, загадка».