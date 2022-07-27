10 находок с AliExpress. С ними квартира станет удобнее

Денис
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Новая подборка интересных, качественных и полезных гаджетов с AliExpress уже здесь. Как всегда, мы собрали товары, которые пригодятся в быту. 

Аэрофритюрница Zigmund & Shtain ZAF-900

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Фритюрница для тех, кто заботится о качестве питания, но при этом любит вкусно поесть. Благодаря ней картофель фри становится полезным блюдом. Жарить еду в ней можно без масла, либо же с минимальным количеством. Прожарка происходит потоком горячего воздуха, который создается мощным нагревательным элементом. 

Из отзывов: «Работает хорошо, картошка получилась один в один как из McDonald's. Еще делали баклажаны тоже получилось отлично. Доставили очень быстро-пару дней». 

Кухонные весы STARWIND

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Прибор для взвешивания продуктов. Пригодится тем, кто увлекается кулинарией или дозирует порции еды. Максимальные вес взвешиваемого продукта с тарой — 5 кг. 

Из отзывов: «Весы получила очень быстро. Качество огонь! батарейка входит в комплект. Берите, не пожалеете». 

Светодиодный ночник «Хамелеон» мини PROconnect

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Светильник, способный гореть одним из трех цветов — красный, зеленый, синий. Экономит энергию. 

Из отзывов: «Спасибо большое продавцу. Заказом очень доволен. Все работает. Ночник супер. Еще закажу такой же. Пришло быстро». 

Стол компьютерный складной, регулируемый, портативный, 40х60 см

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Стол на колесиках, позволяющий работать за ноутбуком на диване или кровати. Ставите его возле и размещаете на нем ноутбук, не нужно ставить лэптоп на колени.  Материал покрытия — дерево, каркаса — сталь. 

Из отзывов: «Стол полностью соответствует описанию. Колесики прикручивать не стали, чтобы стойка зашла под диван. Две части стола регулируются независимо друг от друга по высоте, наклону и повороту. Маркая поверхность, но это особенность черного цвета, на нем всегда видны отпечатки пальцев и пыль, так что не считаю это недостатком стола». 

Электрический чайник Redmond RK-G178

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Чайник с голубой подсветкой. При нехватке света во время кипения получается оригинальный визуальный эффект. Объем — 1,7 л, это примерно восемь кружек американо. Имеется фильтр от накипи. 

Из отзывов: «Чайник пришёл очень быстро. На фото смотрится интереснее. Вид у чайника довольно бюджетный, надеюсь качество будет на хорошем уровне. Светодиодов 2 штуки возле ручки. Самое положительное нет запаха. Со своими задачами справляется». 

Светодиодный настенный светильник LUCKY

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Настенный светильник для улучшения интерьера, гостиной или спальни. Его особенность в том, что угол расположения ламп можно регулировать. 

Из отзывов: «Крутые светильники, все красиво и качественно. Рекомендую!» 

Светодиодная настенная лампа

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Более простой с точки зрения функциональности светильник. Единственное, что здесь можно настраивать — угол падения света. Крепится к стене на резьбу. Подойдет для спален. 

Из отзывов: «При установке все хорошо, диммер работает. Проводок не тонкий. В целом все понравилось». 

Подставка для наушников и прочих мелочей

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Органайзер для мелочей. Кладете их в специальную емкость, которая к тому же и не занимает места на столе. Так шанс потерять их значительно ниже. 

Из отзывов: «Качество супер, удобно крепится. Держатель отлично подошел по цвету стола и наконец-то наушники не валяются где попало». 

Ящик-органайзер для хранения кухонных ножей, вилок и ручек

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Более крупная коробка для хранения множества вещей. Это могут быть ручки, линейки, компасы, ножницы, телефоны, бумага и другие. 

Из отзывов: «Нормальный ящик. На фото выглядит лучше, чем в реальности. А вот что действительно оказалось неприятным сюрпризом, так это то, что листы А4 помещаются впритык. Т.е лист бумаги в пластиковом файле уже не влезает. Почему нельзя было это учесть и добавить пару миллиметров, загадка». 
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Комментарии

tellurian
+4184
tellurian
Курс али сегодня вырос на 2 с лишним рубля :(
27 июля 2022 в 20:52
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0
Алекс 86rus tellurian
И как это отражается на покупке скажем за два бакса по курсу? Чё людей то смешить из-за двух рублей на доллар.
28 июля 2022 в 13:39
#
tellurian
+4184
tellurian Алекс 86rus
Если товар дешёвый, то никак.
А так, Бальзаках на 3000, стал на 3700₽. :(
28 июля 2022 в 14:17
#
0
Shamil Janbolatov
Дорогая поставка для наушников, я брал за 300р. Не стоит переплачивать ради бамбуковой накладки
28 июля 2022 в 11:14
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