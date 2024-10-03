10 полезных и функциональных товаров с AliExpress для дома. А еще началась распродажа «Дни выгоды»

Георгий
Держатели

На AliExpress стартовала распродажа «Дни выгоды». Акция продлится до 8 октября. Мы сделали небольшую подборку товаров для дома и не только, а также собрали все полезные ссылки распродажи.

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Магнитные держатели для проводов

Очень полезная штука для организации пространства на рабочем столе и не только. В наличии держатели в разных расцветках — можно подобрать под свой интерьер.

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Увлажнитель воздуха Xiaomi Mijia

Скоро стартует отопительный сезон, а это означает, что нужно в помещении поддерживать комфортную влажность. Мы отдаем предпочтение одной из самых популярных моделей на AliExpress. Прибор отлично подойдет для пользователей, которые не хотят заморачиваться с эксплуатацией. Как говорится, просто добавь воды.

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Наушники Edifier W820NB Plus

Полноразмерная модель от проверенного аудиобренда. Есть система активного шумоподавления, которая поможет абстрагироваться от бытового домашнего шума и сфокусироваться на работе. Есть поддержка кодека LDAC. Заявленное время автономной работы с шумодавом — до 33 часов.

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GaN-адаптер Ugreen

Не устанем рекомендовать гаджеты от бренда Ugreen, поскольку проверили и пользуемся сами. Сегодня в нашей подборке адаптер мощностью 100 Вт. Есть поддержка стандарта Power Delivery. Устройство оснащено трёмя портами USB-С и одним USB-A.

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Беспроводная колонка Anker Soundcore 2

Гаджет получил степень защиты IPX7 — можно использовать в ванной или на кухне и не переживать, что брызги воды могут повредить устройство. Заявленное время автономной работы до 24 часов.

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Кабели USB-С от Baseus

Если хотите заряжать свои устройства на максимальной поддерживаемой мощности, то и кабели нужны соответствующие. Данный лот поддерживает стандарт Power Delivery до 100 Вт.

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Точилка для ножей

Незаменимая штука на кухне для поддержки остроты ножей. Также с помощью этого точилки можно даже ножницы заточить. Более 1640 отзывов, а средний балл — 4,8.

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Короб для Wi-Fi роутера

Не всегда получается удачно вписать Wi-Fi роутер в интерьер. Замаскировать его можно с помощью этого простенького короба.

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Робот-мойщик для окон

Эта штука поможет избавиться от домашней рутины в виде мытья окон. Освободившееся время можно уделить наиболее приятным вещам, например, просмотру фильмов или чтению книг. В карточке товара более 1940 отзывов, а средний балл — 4,9.

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Сетевой фильтр без проводов

Этот простенький сетевой фильтр работает прямо из розетки без лишнего провода. Устройство оснащено тремя выходами под вилку, тремя USB-A и одним USB-Сю фильтр доступен в черном или белом цвете.

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ООО «Алибаба.ком (РУ)»
ИНН: 7703380158
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