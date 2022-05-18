Aliexpress

﻿10 практичных и актуальных гаджетов с Aliexpress для вашего дома. Есть и милые безделушки

Артем
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Как всегда, мы собрали для вас десять полезных и функциональных товаров с Aliexpress. Они добавят уют вашему дому и облегчат повседневные дела.

Мягкая подушка-котик от 588 р.

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Длинная подушка в виде котика с которой приятно спать в обнимку как ночью, так и в обеденный перерыв. Ее материал мягкий и приятный на ощупь. Но не увлекайтесь. Ваш домашний питомец может начать ревновать. Есть разные размеры и расцветка.

Из отзывов: очень красиво и качественно сделано. В этом магазине самая низкая цена, очень довольна.

Пакетики для ароматного чая от 92р.

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Засыпьте в пакетик свой любимый чай, добавьте трав и получите непревзойденный напиток. Больше не нужно заваривать чайник целиком. В наборе идет 100 пакетиков.

Из отзывов: отличные пакетики!! Упакованы аккуратно, пришли очень быстро, дней за 20, отслеживались. В применении понравились, ничем не пахнут, чай хорошо заваривается. Теперь могу пить любимый чай на работе без лишних движений))) Кстати, всех удивила затея с данными пакетиками.

Настенный лунный светильник от 1964р.

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Необычный светильник в виде луны добавит загадочности и комфорта любому интерьеру. Устройство можно разместить как над кроватью, так и на потолке.

Из отзывов: в жизни светильник в 100 раз лучше, чем на фото продавца. Рекомендую товар к покупке. Идеально упакован. Качество — супер!

Парный брелок для влюбленных от 212 р.

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Порадуйте себя и свою вторую половинку милой безделушкой. Если сложить два брелока вместе, то они образуют форму сердца. И не забудьте указать дату вашей встречи, которые продавец выгравирует специально для вас.

Из отзывов: брелок для любящих, как напоминание, например, о дате встречи или свадьбы или еще какого-то события. В общем, рекомендую.

Накладки на стики для геймпада PlayStation 4 и 5 от 263 р.

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Накладки для геймпада особенно оценят фанаты шутеров. Удлиненная конструкция позволит держать под контролем самую ожесточенную перестрелку. Но мастерство тоже не помешает.

Из отзывов: Отличный товар, хорошо прорезиненный, отлично сидит и главное не слетает, продавец ответил на все вопросы и помимо самого товара, советую, честно, пришло быстро.

Садовые фонари в виде грибов от 841р.

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Светильники отлично подойдут для украшения дачи или участка перед домом. Ваш уличный интерьер преобразиться на зависть всем соседям. Фонари имеют несколько цветовых гамм и питаются от солнечной батареи, что избавит от лишних затрат на батарейки. Имеются разные размеры длинны и количества светодиодов.

Из отзывов: Очень красивые грибы, напоминают мне о сказках.

Комплект из двух раций от 1470 р.

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Незаменимое средство связи на рыбалке, охоте или в походе. Не стоит беспокоиться, что мобильная связь не ловит. С этим комплектом вы никогда не потеряетесь. Устройство работает до восьми часов и связывается на расстоянии шести километров на открытой местности. Имеются разные варианты комплектации.

Из отзывов: точное описание товара, я хотел с питанием от прикуривателя автомобиля, быстрая доставка курьером, при проверке все работает, в общем все хорошо!

Портативное зарядное устройство со сменными аккумуляторами от 1824р.

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Компактный зарядник для смартфонов и не только. Не стоит переживать, что встроенный элемент питания сядет и устройство придется выкинуть. Просто вставьте в него два аккумулятора 18650 и он как новенький. Power bank имеет дисплей и функцию быстрой зарядки.

Из отзывов: посылку получил, прислали быстро, служба iml всегда на высоте! Power bank шикарный, спасибо, быструю зарядку видит.

Подарочный набор для охлаждения напитков от 772р.

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Любимый напиток останется прохладным и не потеряет изначальный вкус. Закиньте в стакан пару-тройку охлажденный камней и наслаждайтесь. В комплект входит девять каменных кубиков, насадка для бутылки, пробка и щипцы. Все очень солидно упаковано.

Из отзывов: Очень достойный подарок! Выглядит солидно, все красиво и аккуратно упаковано, качество тоже отличное, надеюсь, мужу понравится.

Кроватка для питомца в виде банана от 650р.

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 Ваше домашнее животное оценит заботу, а вас избавит от клочков шерсти по всей квартире. Мягкая кроватка-банан может стать любимым местом для сна вашей кошки или небольшой собаки. Главное не промахнитесь с размерами.

Из отзывов: питомец в восторге продавцу спасибо огромное, для той терьера М самый хороший размер.

Не забывайте проверять наличие купонов и промокодов у продавцов. Таким образом можно дополнительно снизить ценник.

А еще, на Aliexpress совершенно недавно стартовала праздничная распродажа. Там есть много выгодных скидок и промокодов. Посмотреть можно тут.
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Комментарии

kardigan
+2485
kardigan
Ну и трэш!
Сегодня в 11:40
#
+527
hate_u
«приятно спать в обнимку как ночью, так и в обеденный перерыв.»
Если бы я в обеденный перерыв спал с таким котиком в обнимку, служба безопасности врядли меня поняла. )
2 часа назад в 14:07
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