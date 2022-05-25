10 свежих и практичных гаджетов с Aliexpress для вас и вашего дома

По традиции подобрали для вас несколько не только интересных, но и полезных товаров с Aliexpress. Есть походные гаджеты, украшения интерьера и удобства для четвероногих друзей.
Сенсорный дозатор для мыла от 1124 р.
Устройство для подачи пенного мыла отлично впишется в интерьер вашей ванной комнаты и сделает мытье рук более удобным и гигиеничным.
Из отзывов: отличный дозатор, очень красивый и удобный, описание соответствует, упакован хорошо, заказала сразу два, в подарок, оба были заряжены, три режима подачи пены, спасибо продавцу, товар рекомендую.
Графин и бокалы «Звездные войны» от 1492 р.
Подарочный набор из графина и двух стаканов станет приятным сюрпризом для фанатов космической саги. Товар выполнен из легкого, но прочного стекла.
Из отзывов: это именно то, что я ожидал, бутылка очень легкая и очень милая!
Триггеры для смартфона от 62 р.
Накладные курки для смартфона — необходимый гаджет для тех, кто любит с комфортом побеждать в PUBG, Fortnite и прочие мобильные шутеры. А компактный пластиковый кейс позволяет всегда держать под рукой это удобное дополнение для геймеров.
Из отзывов: товар пришёл быстро! Ребёнку понравились!
Фонтанчик-поилка для кошек от 846 р.
Порадуйте своего питомца удобной поилкой, а себя избавьте от постоянной надобности постоянно доливать воду. Забудьте о громоздких мисках. Компактный фонтанчик не только удобен в применении, но и отлично впишется в интерьер.
Из отзывов: ура! Мы пьем водичку. P.S. Доставили супер быстро.
Многофункциональный браслет выживальщика от 195 р.
Браслет сплетенный из прочного шнура пригодится в походе или просто послужит необычным украшением. Фонарик и компас позволит сориентироваться на местности в темноте, а свисток и маленький консервный ножик помогут подать сигнал группе и открыть запасы еды.
Из отзывов: Нормальный универсальный детский причиндал. Паракорд (т.е. верёвка всегда под рукой), свисток, фонарик, ножик и компас (кстати, рабочий). Ножик довольно острый, так что это не для малышей.
Бейсболка с подсветкой от 220 р.
Стильная бейсболка со светодиодной подсветкой, несомненно, понравится вашему ребенку. На выбор доступно несколько цветовых решений, которые можно выбрать у продавца. Батарейки в комплект не входят.
Из отзывов: прикольная тема. Даже если сдохнет система подсветки, просто как кепку можно гонять. 2 батарейки 2032 не входят в комплект. Включить можно умудриться и при одетой кепке, нащупав кнопочку. В темное время суток будет нереально смотреться.
Водонепроницаемый эндоскоп для смартфона от 749 р.
Подключите гаджет к своему смартфону и сможете попасть в самые труднодоступные места вашего автомобиля и не только. Очень полезная вещь в наборе автомеханика.
Из отзывов: упакован хорошо. Комплектация как в описании. Работает с указанным приложением из плеймаркета. Качество товара хорошее, качество изображения достаточно для работы. Товаром доволен.
Цифровой таймер на магните от 866 р.
С таймером от фирмы Baseus, вы никогда не пропустите важный момент. Просто поставьте нужное время и можете погрузиться в чтение или выполнение повседневных дел. Сигнал напомнит вам, когда вовремя вытащить ужин из духовки.
Из отзывов: отличный товар, шикарная упаковка хоть дари. Некоторые покупатели пишут, что слабоваты магниты, но я думаю, что они не сняли защитную плёнку с них, снимите, и всё будет держаться отлично и перестанут скользить по дверце холодильника. И короче говоря. Продавца и товар рекомендую. Покупайте не пожалеете.
Фонарик с карабином от 509 р.
Компактный светодиодный фонарик можно повесить на ключи и смело отправляться в путь. Маленький, но яркий брелок покажет дорогу темной ночью или послужит источником света если отключили электричество. Главное не забудьте его зарядить. Автономность составляет около 1,5 часа.
Из отзывов: удивительный продукт для своего размера, отличное освещение, идеально подходит для возникновения чрезвычайной ситуации.
Необычный коврик с рисунком от 458 р.
Яркий коврик с качественным и необычным принтом станет интересным украшением для любой комнаты вашего дома. Его можно расстелить как у входа, так и в ванной комнате. Хотите в гостиную? Просто укажите нужный размер товара.
Из отзывов: спасибо за быструю доставку и качественный заказ.