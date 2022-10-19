10 товаров с AliExpress. Нашли практичные и функциональные находки
Артем Фунтиков —
Как всегда составили подборку из 10 товаров с AliExpress, которые упростят ежедневные дела, пригодятся в дороге и скрасят отдых.
Настольный микрофон от 2719 р.
Необходимая вещь для тех, кто занимается озвучкой, стримами или для проведения видеоконференций. В комплекте идет тренога и поп-фильтр.
Из отзывов: Микрофон отключается и включается проведением пальца сверху. Стоит датчик движения по радиусу, т.е не нужно касаться самого микрофона, приятно очень. Имеется поп фильтр, но что с ним, что без него, разницы нету. Звук офигенный. Маленькая лишь разница между дорогими микрофонами. Без шумов, приятный, использую без всяких обработок, качеству доволен.
Бесконтактный термометр от 805 р.
Девайс позволит быстро измерить температуру не прикасаясь к человеку. Кроме того, есть режим который позволяет выявить сквозняки. Можно настроить многократное измерение для более точного результата.
Из отзывов: довольно точный термометр, показания сравнивали с обычным электронным, что меряет подмышкой. Измерение очень удобное, не надо ждать, особенно актуально ночью перед ребенком.
Автомобильный видеорегистратор 70mai от 4993 р.
Безопасность на дороге никогда не бывает лишней. А если появились какие-то спорные моменты, решить их можно посмотрев запись с видеорегистратора. В 70mai A500S есть две камеры: на дорогу и в салон.
Из отзывов: регистратор хороший. Проще простого разобраться с настройкой, простое приложение, все понятно, ничего лишнего.
Набор ножей от 978 р.
Набор из четырех ножей и овощечистки — незаменимая вещь в каждом доме. Товар доставляется в красивой упаковке и станут хорошим подарком на праздник.
Из отзывов: очень хорошие ножи за свою цену. Приехали хорошо заточенные. Красивые, приятно лежат в руке.
Настенный плакат от 479 р.
Постеры в японском стиле станут отличным украшением любой комнаты. В наличие имеются разные размеры и варианты изображений.
Из отзывов: Очень красивый принт. Брала один, понравилось и заказала второй! В комплекте даже есть гвоздик, чтобы быстро повесить.
Фен Xiaomi от 1673 р.
Компактный фен от именитой фирмы не только пригодиться дома, но и благодаря своей складной конструкции помещается в любую небольшую сумку.
Из отзывов: несмотря на маленький размер, довольно мощный. При этом щадящий для волос. Волосы после сушки лежат гладко и очень мягкие на ощупь. Кнопка включения прохладного режима работает, если вы хотите мощный обдув прохладным воздухом для закрепления укладки. Радует ещё, что фен складывается — удобно брать с собой в отпуск и командировки.
Чехол для iPhone от 131 р.
Защитный силиконовый чехол поможет уберечь ваш смартфон от падений и нежелательных царапин, а яркий интересный принт поднимет настроение.
Из отзывов: чехол отличный! Очень приятный на ощупь и красивый! Плюс очень функциональный! На задней крышке защищен блок камер, кроме самих объективов, все боковые грани, а наплыв на передней части позволяет без труда класть телефон экраном вниз, на ровную поверхность естественно.
Видеопроектор от 3231 р.
На даче отсутствует телевизор — не беда. Этот компактный проектор позволит отлично провести время в кругу семьи или друзей, за просмотром любимого фильма.
Из отзывов: проектор огонь. За эти деньги он просто шикарен. Мелкий, легкий, любой штатив за 300 р на Али его выдержит без вопросов вообще. Приехал быстро, коробка не мятая, все целое.
Перчатки с подогревом от 2462 р.
Подготовиться к зиме лучше заранее. Перчатки со встроенными нагревательными элементами согреют руки в ненастную погоду.
Из отзывов: взяла наугад, покупкой очень довольна! На женскую руку размер М чуть большеват, но не критично. Внутрь перчаток в каждую руку вставляется блок для батареек (обычные пальчиковые), блок этот практически незаметен, к тому же надёжно застёгивается на молнию.
Обложка на паспорт от 152 р.
Обложка на паспорт с рисунком из игры Papers, Please вы полнена из приятного мягкого кожзаменителя с нанесенным золотистым рисунком.
Из отзывов: обложка пришла быстро, жесткая и гладкая на ощупь, золотые вставки выглядят хорошо. Слава Арстоцке, инспектор!
Не забывайте проверять наличие купонов и промокодов у продавцов. Таким образом можно дополнительно снизить ценник на выбранные товары.
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