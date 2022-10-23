10 товаров с AliExpress. Собрали практичные и функциональные находки
Артем Фунтиков —
Как всегда составили подборку из 10 товаров с AliExpress, которые упростят ежедневные дела, пригодятся в дороге и скрасят отдых.
Чехол для iPhone от 192 р.
Защитный силиконовый чехол поможет уберечь ваш смартфон от падений и нежелательных царапин, а необычный рисунок понравится ценителям искусства.
Из отзывов: красивый чехол. Как на фото. Сел как влитой. Кнопки все нажимаются.
Мультиметр от 1554 р.
Незаменимая вещь в хозяйстве для тех, кто разбирается в электронике, а скромные габариты позволят всегда держать устройство под рукой.
Из отзывов: Измерительный прибор хорошо запакован! Повреждений нет. Дополнительные элементы в упаковке присутствуют, инструкция на месте. Крышка для установки батареи питания закреплена плотно. Смотрится красиво!
Xiaomi Mi Band 7 от 2391 р.
Известный фитнес-браслет в излишних представлениях не нуждается. Удобное устройство позволит следить за здоровьем, читать сообщения не доставая смартфон из кармана и точно подскажет время.
Из отзывов: по сравнению с band 3 кажется просто огромным, яркость в помещении хватает на треть или половину, на ярком солнце можно и максимум. Always on display это прямо то чего не хватало, не нужно ничего нажимать, время видно всегда.
Автомагнитола с дисплеем от 3776 р.
Слушайте музыку Bluetooth, настройте свою любимую радиоволну или смотрите фильмы. Мультимедийный плеер прямо у вас в автомобиле работает на девятой версии андроида. У продавца есть разные диагонали дисплея и комплектации.
Из отзывов: отличное качество, всем рекомендую! Отличный звук. Быстрая доставка. Отличный экран. Не зависает, с навигацией. Берите не пожалеете.
Электронные часы от 919 р.
Необычные часы на космическую тему станут отличным подарком для себя, друзей или близких.
Из отзывов: часы пришли в срок указанного времени, классные, с продавцом не общался, стекло в защитной пленки, смотрятся на руке круто, единственное ремешок чуток жестковат, а так советую к покупке, цена радует
Bluetooth-адаптер Baseus от 483 р.
Девайс решит проблему, если у вас отсутствует модуль Bluetooth в компьютере или автомагнитоле.
Из отзывов: прекрасная и полезная, маленькая, удобная штучка. Подшаманили к компу: блютуз наушники, колонку, телефон. Все что и хотели.
Гибкая клавиатура от 650 р.
Необычный формат клавиатуры позволит всегда носить устройство с собой. Ее достаточно просто свернуть и закинуть в сумку или рюкзак.
Из отзывов: клавиатура пришла в целости. Получила, через курьера. Пришла за 10 дней. Сразу подключилась, все работает.
Mi TV Stick 2022 от 3383 р.
Обновленная версия Android-приставки сделает из вашего старого телевизора «умный» смарт-тв. В гаджет добавили оперативки до 2 ГБ и обновили прошивку до Android 11.
Из отзывов: приставка — огонь. Работает шустро, поддерживает WiFi 5 ГГц. Лёгкая первичная настройка, после попросила обновить прошивку на 700 МБ. Гугл ассистент частенько выручает, чтобы не тыкаться лишний раз в кнопках пульта ДУ.
Подставка для смартфона и планшета от 344 р.
Компактная, но надежная подставка позволит разместить телефон или планшет для удобного просмотра фильмов. В наличие есть разные цветовые варианты.
Из отзывов: удобная подставка, достаточно увесиста, устойчива, идеально подошла для большого телефона типа Oneplus 9 pro или любых других аналогов естественно с учётом чехла, покрашена нормально, обычной порошковой краской. После использования этой подставки заказал ещё одну, понравилась девушке.
Увлажнитель воздуха от 779р.
Добавьте немного аромамасла, чтобы ваша квартира благоухала вашим любимым запахом и увлажняла воздух. Дети обязательно оценят разные виды подсветки, которые можно регулировать при помощи пульта ДУ. В наличие есть разные варианты объемов.
Из отзывов: честно говоря, такого не ожидал. Мой восторг не описать словами. Все работает: скорости меняет, есть постоянный режим и прерывистый, таймер работает отлично. Отдельно о подсветке: на первом режиме цвета меняет автоматически, далее выбираешь какой нравится.
Не забывайте проверять наличие купонов и промокодов у продавцов. Таким образом можно дополнительно снизить ценник на выбранные товары.
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