Aliexpress

10 товаров с AliExpress. Только практичные вещи для дома и работы

Артем
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Как всегда составили топ-10 товаров с AliExpress, которые помогут в быту и станут полезными в работе.

Мыльница со сливом воды от 118 р.

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Простейшая с виду, но очень полезная мыльница позволит держать мыло в сухом виде. Достаточно немного наклонить аксессуар, чтобы вся жидкость стекала в раковину.

Из отзывов: очень удобная штука! Стоит крепко, мыло теперь не киснет! Спасибо!

Щеточка для чистки душевой лейки от 31 р.

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Забился душ? Не беда. Прочистить душевую лейку можно при помощи функциональных и недорогих щеточек.

Из отзывов: всё пришло целое. Со своей задачей справляются. Лейку душа прочистили. Единственный момент, на который стоит обратить внимание — проволока очень мягкая, легко гнется, можно отломить от резкого движения, нужно аккуратно пользоваться.

Защита мебели от кошек от 127 р.

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Если вы не можете отучить своего питомца от порчи мебели, ее можно защитить с помощью прозрачной накладки. Пленка имеет клеевую основу, но можно перестраховаться и закрепить булавками, которые идут в комплекте.

Из отзывов: заказ пришёл быстро, сразу приклеила на свою мебель, прозрачная самоклеящаяся плёнка, в комплект входят гвоздики, которые выполняют сразу две функции: функцию крепления и функцию декора. Товаром очень довольна, продавца рекомендую.

Силиконовая накладка на клавиатуру от 91 р.

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Защита для клавиатуры понадобиться не только тем, кто любит перекусить во время работы за ноутбуком, но и для заботливых хозяев, которые хотят защитить свое устройство от пыли. Не забудьте выбрать нужный вам размер.

Из отзывов: очень хорошая защита от пролитых напитков, пыли и прочей дребедени.

Классный чехол для iPhone от 229 р.

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Полупрозрачный чехол для iPhone защитит ваш смартфон от падения и царапин и сделает его ярче и заметнее благодаря креативному принту.

Из отзывов: чехол хороший, печать качественная. Выглядит стильно, аккуратно.

Графический планшет от 8732 р.

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Беспроводной графический планшет Huion KD 200 станет верным помощником для цифрового дизайнера или художника. Гаджет имеет 23 вспомогательные клавиши и стилус. Работает «из коробки» без установки драйверов.

Из отзывов: шикарная вещь. я доволен, доставка 3 дня, функционал устраивает, запустилось сразу без установок какого либо ПО.

Заушины для AirPods от 68 р.

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Беспроводные наушники AirPods больше не будут выпадать с этими силиконовыми держателями. Достаточно зафиксировать каждый наушник в отверстии и надеть на ухо. 

Из отзывов: клевые держатели, очень удобно

Электробритва Kemei от 1705 р.

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Удобная в использовании и небольшая по габаритам бритва, станет отличным приобретением для себя или хорошим подарком для друзей и близких мужского пола.

Из отзывов: бритва супер. взял на замену Филипсу и не пожалел. Сравнительный тест Филипс проиграл. У Кемей большая площадь бритья, нет остаточной щетины, 3х дневную щетину режет чисто.

Светильник с пультом управления от 304 р.

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Если вы не желаете делать ремонт, чтобы провести свет в кухню или просто нуждаетесь в дополнительном источнике света, воспользуйтесь этими светильниками. Управлять ими можно как в ручную, так и при помощи пульта ДУ.

Из отзывов: очень понравились данные светильники. Есть возможность включать-выключать каждый светильник по отдельности просто нажав на его центр, очень удобно. Также на пульте есть возможность регулировки яркости (2 режима). После их установки кухня заиграла новыми красками. Рекомендую эти светильники и этого продавца.

Отпариватель Xiaomi от 1677 р.

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Отпариватель от знаменитого бренда поможет избавиться от складок на одежде и в отличие от утюга не разрушает волокна ткани.

Из отзывов: такой маленький, и такой замечательный! На отлично справляется со своей функцией! За 2 часа, перегладила им целую кучу одежды! Советую на все 100%!

Не забывайте проверять наличие купонов и промокодов у продавцов. Таким образом можно дополнительно снизить ценник на выбранные товары.
-5
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Комментарии

+355
NikTo Артем Художник
Не переживай, хорошую вещь Хуионом на назовут)))...
Сегодня в 00:45
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+1
Дмитрий
Никому ненужные вещи, пожалуйста в такое тяжелое положение людей, публикуйте статьи о действительно дешевых и необходимых в жизни товаров.
Сегодня в 01:00
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Seagull
–463
Seagull Дмитрий
У некоторый тяжелое положение всю их жизнь
Сегодня в 01:44
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+454
franzisonfire
Мыльницу плохо берут? Она в каждом таком обзоре )))
Сегодня в 07:47
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EDD
+68
EDD
Отпариватель хорош. А вот чехол для айфона.. Неужели найдутся люди купившие настолько совершенный, в плане внешнего вида, продукт и захотящие уродовать его этим недоразумением. Всё остальное даже внимания не заслуживает.
Сегодня в 11:07
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