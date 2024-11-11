Гид по главной распродаже года 11.11: собрали всё, что необходимо для умных покупок

Георгий
11.11

На AliExpress стартовала главная распродажа года — 11.11. Надеемся, что эта заметка станет для вас удобным навигатором для поиска выгодных предложений.

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Главные страницы распродажи

Акция уже началась и все разделы со скидками уже доступны для пользователей. Она продлится до 19 ноября.

Напомним, история 11.11 началась с кампуса Нанкинского университета в начале девяностых. Студенты придумали праздник для поиска второй половинки — День холостяка. По их замыслу, в этот день можно было признаться в чувствах любимому человеку и сделать подарок самому себе.

11.11

Дату 11.11 выбрали неслучайно. Китайцы верят в магию чисел, а единицы в этом случае стали символизировать одиночек. Спустя какое-то время на праздник обратили внимание бренда, а в 2009 году компания Alibaba во главе с Джеком Ма запустила первую одноименную распродажу, которая стала традицией на AliExpress. К слову, её позаимствовали и российские маркетплейсы.

Драконополия

11.11

В этом году AliExpress запустил к распродаже 11.11 игру Драконополия. За выполнение различных заданий можно получить звезды, а затем обменять их на купоны магазином. Игра доступна по ссылке.

Распродажи брендов

Вместе с маркетплейсом к главной распродаже года подтягиваются и бренды со своими официальными витринами. Для вашего удобства мы сделали список таких:
Dreame (пылесосы)
Xiaomi (смартфоны, ноутбуки и другая электроника)
Realme (смартфоны и гаджеты)
Honor (смартфоны и другие гаджеты)
OnePlus (смартфоны)
Roborock (пылесосы)
Baseus и Ugreen (гаджеты и аксессуары)
Lining (кроссовки)

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Не забывайте проверять наличие купонов у продавцов — они позволят дополнительно снизить стоимость. Желаем вам удачных покупок, а если появятся какие-то интересные предложения, то мы расскажем о них на страницах нашего сайта.

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