Гид по главной распродаже года 11.11: собрали всё, что необходимо для умных покупок

На AliExpress стартовала главная распродажа года — 11.11. Надеемся, что эта заметка станет для вас удобным навигатором для поиска выгодных предложений.
Главные страницы распродажиАкция уже началась и все разделы со скидками уже доступны для пользователей. Она продлится до 19 ноября.
Напомним, история 11.11 началась с кампуса Нанкинского университета в начале девяностых. Студенты придумали праздник для поиска второй половинки — День холостяка. По их замыслу, в этот день можно было признаться в чувствах любимому человеку и сделать подарок самому себе.
Дату 11.11 выбрали неслучайно. Китайцы верят в магию чисел, а единицы в этом случае стали символизировать одиночек. Спустя какое-то время на праздник обратили внимание бренда, а в 2009 году компания Alibaba во главе с Джеком Ма запустила первую одноименную распродажу, которая стала традицией на AliExpress. К слову, её позаимствовали и российские маркетплейсы.
- Главная страница распродажи
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- Доставка от 3 дней
- Скидки до 90%
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Драконополия
В этом году AliExpress запустил к распродаже 11.11 игру Драконополия. За выполнение различных заданий можно получить звезды, а затем обменять их на купоны магазином. Игра доступна по ссылке.
Распродажи брендовВместе с маркетплейсом к главной распродаже года подтягиваются и бренды со своими официальными витринами. Для вашего удобства мы сделали список таких:
Dreame (пылесосы)
Xiaomi (смартфоны, ноутбуки и другая электроника)
- Магазин Xiaomi Mi Store
- Магазин Hong Kong Goldway Store
- Магазин Xiaomi Mi - Global Store
- Магазин AE Tech Mall Store
- Магазин C1 Global Store
- Магазин POCO Official Store
- Магазин Xiaomi Live Store
- Магазин FANTACY TECHNOLOGY
- Магазин Xiaomi CC Store
- Магазин POCO Phone Store
- Магазин Hongkong willwin Store
- Магазин MeMall Store
- Магазин realme Official Store
- Магазин hongkong willvast Store
- Магазин HongKong Willgo Store
- Магазин Willing Store
- Магазин realus Store
- Магазин Hongkong Willtrue Store
- Магазин Honor Authorization Store
- Магазин SuperGLX Store
- Магазин SaveMall Store
- Магазин OP Pioneer Store
- Магазин OnePlus Official Store
- Магазин HWMALL Store
- Магазин SuperGLX Store
- Магазин ETEAM Store
- Магазин OP Pioneer Store
- Магазин Roborock Home store
- Магазин Roborock Market Store
- Магазин Roborock RU-Deal Store
- Магазин Redkey Store
- Магазин Homeappliances store
- Магазин Baseus official store
- Магазин BASEUS AutoTreasure Store
- Магазин BASEUS Co.,Ltd. Store
- Магазин Ugreen Official store
- Магазин Lining Official store
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