5 дешёвых TWS-наушников с AliExpress. Идеальные модели для бега и тренировок

Абсолютно все, кто регулярно бегает или тренируется на улице, знают одну неприятную проблему — обычные наушники плохо подходят для спорта. Многие модели банально выскальзывают из ушей во время бега, а дорогие гарнитуры по типу AirPods Pro жалко брать на активные тренировки. Потерять их на пробежке — удовольствие сомнительное. Именно поэтому многие любители спорта выбирают отдельные наушники для тренировок. Обычно это более простые модели, но с удобной посадкой, защитой от пота и хорошей автономностью. Мы нашли сразу 5 доступных вариантов, которые можно купить на АлиЭкспресс дёшево.

