5 дешёвых TWS-наушников с AliExpress. Идеальные модели для бега и тренировок

Абсолютно все, кто регулярно бегает или тренируется на улице, знают одну неприятную проблему — обычные наушники плохо подходят для спорта. Многие модели банально выскальзывают из ушей во время бега, а дорогие гарнитуры по типу AirPods Pro жалко брать на активные тренировки. Потерять их на пробежке — удовольствие сомнительное. Именно поэтому многие любители спорта выбирают отдельные наушники для тренировок. Обычно это более простые модели, но с удобной посадкой, защитой от пота и хорошей автономностью. Мы нашли сразу 5 доступных вариантов, которые можно купить на АлиЭкспресс дёшево.
OneOdio SuperEQ T44 — доступные спортивные TWS‑наушники открытого типа с заушным креплением. Они не вставляются глубоко в ушной канал, поэтому во время бега вы продолжаете слышать окружающую обстановку. Это особенно полезно для пробежек по городу или поездок на велосипеде.
Наушники работают до 10 часов от одного заряда и до 40 часов вместе с кейсом. Работает гарнитура по Bluetooth 5.3, есть поддержка одновременного подключения к двум устройствам. Также установлены четыре микрофона с системой шумоподавления ENC, а защита IPX4 спокойно выдерживает пот и лёгкий дождь.
Цена — 1579 рублей.
Baseus Eli 10i Fit
Baseus Eli 10i Fit — ещё одна модель с открытой конструкцией, рассчитанная на активные тренировки. Наушники получили гибкие заушные крючки, благодаря которым они надёжно держатся даже во время интенсивного бега или прыжков.
За звук отвечают крупные 16,2‑мм драйверы, которые дают более насыщенные басы по сравнению с большинством бюджетных моделей. Автономность достигает 12 часов, а вместе с кейсом — до 45 часов. Подключаются наушники по Bluetooth 5.4. Также в них предусмотрена влагозащита IP54, которая спасёт от брызг.
Цена — 1989 рублей.
UGREEN FitBuds
UGREEN FitBuds — лёгкие спортивные наушники с открытой посадкой и прямоугольными динамиками с габаритами 11х18 мм. Благодаря такой конструкции они практически не давят на уши, но звучат очень достойно. Производитель заявляет, что они отлично подходят для длительных тренировок.
На одном заряде модель работает до 8 часов, а общий запас автономности с кейсом достигает 28 часов. Подключение осуществляется через Bluetooth 6.0. При этом в этой модели предусмотрен режим низкой задержки, 3D-аудио и одновременное подключение к двум устройствам. Дополняет всё это влагозащита IPX5.
Цена — около 2055 рублей.
Shokz OpenFit OWS Crazy Bass
Shokz OpenFit OWS Crazy Bass — необычная модель открытого типа с возможностью регулировки расположения динамика. Благодаря этому пользователь может подобрать оптимальную для себя посадку. При этом вы также будете слышать окружающую среду.
В этих наушниках используется технология направленного звука, которая передаёт аудио прямо в ухо. Версия Crazy Bass делает акцент на низких частотах, поэтому музыка во время тренировки звучит более энергично. Наушники используют Bluetooth 5.4 для подключения. Управление тут сенсорное. Заявленное время автономной работы достигает 8 часов без кейса и 24 часа с ним.
Цена — 1589 рублей.
Baseus Bowie MF1
Baseus Bowie MF1 — топовые TWS‑наушники открытого типа для спорта. Они выделяются более массивным дизайном, который обусловлен более качественным звуком и поддержкой Hi-Res Audio. Также в них предусмотрено ИИ-шумоподавление и 3D-аудио.
Модель подходит для пробежек, тренировок и поездок на велосипеде благодаря надёжной посадке и влагозащите IPX4. Внутри установлены 16-мм драйверы. За подключение отвечает Bluetooth 5.4. Заряда хватает на 12 часов непрерывного воспроизведения, а общее время с кейсом составляет 60 часов. Плюс есть возможность настройки некоторых функций через фирменное приложение Baseus.
Цена — 1635 рублей.
