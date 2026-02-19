5 качественных геймпадов, которые превратят ваш iPhone в портативную консоль







Современные мобильные игры давно вышли за рамки «три в ряд» и олдовых Angry Birds. Сегодня в топе проекты с открытым миром по типу Genshin Impact, ZZZ, Arknights: Endfield, в Apple Arcade полно замечательных тайтлов, а на iPhone регулярно выходят полноценные ААА‑порты с больших консолей. Но играть на сенсорном экране удобно далеко не всегда, поскольку пальцы перекрывают картинку, нет тактильной отдачи и страдает точность. Самое простое решение — обзавестись геймпадом. Нашли 5 отличных вариантов, которые реально прокачают мобильный гейминг.

Консольщики и ПК-бояре уже знакомы с этим брендом. 8BitDo регулярно выпускает геймпады и другую периферию в ретро-дизайне. А для смартфонов в ассортименте компании есть 8BitDo Ultimate Mobile Gaming Controller, который превращает смартфон в нечто вроде Nintendo Switch. Контроллер раздвигается и фиксирует устройство длиной от 100 до 170 мм, подключается по Bluetooth и работает до 13 часов от аккумулятора на 300 мАч. Весит аксессуар всего 236 г, так что пользоваться им комфортно.Ещё в 8BitDo Ultimate Mobile Gaming Controller есть стики на датчиках Холла, которые не станут дрифтить спустя время, и две дополнительные кнопки на задней панели. Через фирменное приложение 8BitDo Ultimate Software можно переназначать кнопки и настраивать макросы.Это не просто держатель, а идеальный геймпад для CoD: Mobile и PUBG с активным охлаждением. Внутри установлен специальный модуль, который реально снижает температуру смартфона на несколько градусов во время тяжёлых игровых сессий. В результате телефон меньше троттлит, а счётчик FPS не просаживается.GameSir F8 Pro Snowgon выполнен в формате удобных рукояток. Он поддерживает смартфоны до 173 мм и подключается по USB‑C. В комплекте есть съёмный аналоговый стик для более точного управления, а RGB‑подсветка добавляет геймерского вайба. Аксессуар подходит и для iOS, и для Android.Необычный беспроводной геймпад Anbernic RG G01 с собственным 2,5‑дюймовым экраном. Через него можно переназначать кнопки и создавать макросы без стороннего софта — прямо на самом девайсе. Модель поддерживает подключение по Bluetooth, через радиомодуль 2,4 ГГц (есть адаптер в комплекте) и USB‑C. Заявлена совместимость с iOS, Android, ПК и Nintendo Switch.Anbernic RG G01 предлагает 6‑осевой гироскоп, электромагнитно‑ёмкостные стики Холла, асимметричную вибрацию и частоту опроса до 1000 Гц. Самое уникальное — встроенный датчик пульса в рукоятках. Также геймпад поставляется с держателем для смартфона.Универсальный телескопический геймпад с Bluetooth‑подключением, который поддерживает смартфоны и планшеты длиной от 120 до 215 мм. GameSir G8 Plus подходит для iPhone, Android‑устройств и даже Nintendo Switch. Формат максимально приближен к консольному.Стики и триггеры работают на эффекте Холла — без дрифта и с высокой точностью. Также в GameSir G8 Plus есть 6‑осевой гироскоп, мощная вибрация и программируемые кнопки на задней панели. Он отлично подойдет не только для нативных игр, но и под облачный гейминг.Компактный магнитный геймпад, который крепится к iPhone с помощью MagSafe. Формат нестандартный: элементы управления расположены под экраном, а не по бокам, поэтому устройство остаётся максимально портативным. Плюс он идеально подходит под эмуляторы по типу RetroArch.Работает Abxylute M4 Snap‑On до 13 часов от одного заряда. Заявлена поддержка iOS, Android, Switch и ПК. В комплекте есть ремешок на запястье для надёжного хвата. Главный плюс этой модели — компактность, за счёт чего её можно носить в кармане вместе со смартфоном.