5 лучших чехлов для iPhone с AliExpress. Топовые модели на любой вкус по вменяемым ценам

До выхода iPhone 16 осталось около двух месяцев, но если вам хочется освежить чувства от использования своего смартфона, лучшим вариантом на сейчас станет покупка нового чехла. Собрали несколько лучших, на наш взгляд, моделей, которые выглядят солидно и стоят не слишком дорого.Наверняка вы помните, что Apple отказалась от выпуска кожаных аксессуаров ради экологии. Мать-природа такой шаг одобрила, а пользователи остались недовольны. Главная проблема заключается в том, что компания заменила качественные кожаные изделия непонятыми поделиями из замши, которая портится сразу же после распаковки. Благо, есть куча сторонних производителей, которые предлагают довольно крутые решения.— чехол от брендаиз премиальной экокожи с алюминиевыми кнопками, окантовкой блока камер и магнитами под MagSafe. Ещё производитель заявляет, что специальная текстура внутренней части лучше отводит тепло. Этот критерий важен для любителей игр и съёмки видео на iPhone. Модель доступна в четырёх расцветках: оранжевой, коричневой, синей и чёрной. Наверняка каждый найдёт что-то для себя.. Это ультратонкие чехлы, которые вряд ли защитят смартфон при падении, но их фишка в толщине (0,3 мм). Разумеется, MagSafe в нём нет, но к беспроводной зарядке он цепляется нормально. Такие аксессуары не утяжеляют и не увеличивают iPhone в габаритах. На выбор доступно несколько расцветок. Ещё к плюсам можно отнести, что сам смартфон не будет пачкаться, если случайно схватить его грязными руками. Из личного опыта — за полгода использования такого чехла для iPhone 14 Pro Max умудрился дважды уронить его на паркет с высоты 1,2 м на паркет. Никаких вмятин я не заметил, а стекло на корпусе не треснуло. Зато глянцевые грани девайса не стираются.. Качественный чехол от именитого бренда с арамидной накладкой, приятными металлическими кнопками, мощным магнитным кольцом MagFit и подкладкой из микрофибры. На ощупь он очень приятный, а по люксовости не уступает чехлам Pitaka. Зато стоит почти вдвое дешевле.. Более мощная и объёмная версия чехла из арамида для любителей карбона. Эта модель предлагает откидную металлическую крышку блока камер, которую можно использовать в качестве подставки для смартфона. Довольно интересное решение для тех, кому нужна максимальная защита. Магниты для MagSafe внутри предусмотрены.. Такой чехол однозначно зайдёт любителям эстетики гаджетов Nothing. Кейс имитирует полупрозрачную панель iPhone, раскрывая расположение его внутренних компонентов. При этом в нём есть MagSafe. Выглядит очень интересно, а главное — прозрачная часть не желтеет со временем.