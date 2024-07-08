5 лучших роботов-пылесосов с функцией влажной уборки. Собрали модели на любой бюджет

Зачем тратить время на уборку в 2024 году, если эту задачу уже давно можно поручить роботу-пылесосу? Причём большинство современных девайсов также предлагают функции влажной уборки, что сокращает количество пыли в помещении. И если раньше такие устройства стоили относительно дорого, то сейчас на рынке есть множество моделей на любой бюджет. Мы изучили все предложения и подобрали 5 наиболее оптимальных гаджетов для уборки.
Важно: все цены актуальны для Москвы на момент написания статьи. Если вы проживаете в другом городе, можете сменить регион и проверить возможность доставки.
Xiaomi Robot Vacuum E10
Базовый робот-пылесос от любимого многими бренда с полным набором всех необходимых функций. Мощность всасывания составляет 4000 Па. Этого хватает, чтобы избавить ковёр от волос или шерсти животных. ёмкость пылесборника составляет 400 мл, а бака для воды — 200 мл. Производитель предусмотрел три режима работы.
Само собой, в Xiaomi Robot Vacuum E10 есть все необходимые сенсоры для обхода препятствия и предотвращения падения с высоты. Полной зарядки хватает на 30-40 минут уборки. Управлять девайсом можно из приложения Mi Home или через Алису.
Цена: от 11 690 рублей.
Dreame D9 Max
Стильный, минималистичный робот-пылесос от проверенного бренда. Девайс довольно хорошо справляется как с сухой, так и с влажной уборкой. На выбор доступно 4 режима работы. Встроенного аккумулятора хватает на 150 минут работы или на квартиру площадью до 250 кв.м. Объём контейнера для пыли — 570 мл, а для воды — 270 мл.
Dreame D9 Max оборудован датчиками для защиты от падения с высоты и быстросъёмными щётками. Он умеет проходить препятствия высотой в 2 см, а мощность всасывания составляет 4000 Па. Управлять им можно через фирменное приложение Dreame, Mi Home или голосом через Алису.
Цена: от 17 300 рублей.
Tuvio TR04MLBB
Флагманский девайс от суббренда Яндекса, который за прошедший год взорвал рынок смарт-ТВ своими уникальными предложениями. Как и подобает другим гаджетам Tuvio, эта модель предлагает лаконичный дизайн, топовый набор функций и минимальную цену. Tuvio TR04MLBB оснащен сенсором LiDAR для ориентации в пространстве и распознавания препятствий, а также датчиками для определения высоты и опасных мест. Для влажной уборки предусмотрено 3 уровня подачи воды. Объём бака — 250 мл. Пылесборник тут тоже оптимальный — на 400 мл.
Девайс работает до 170 минут без подзарядки. Управление пылесосом реализовано с помощью комплектного пульта, приложения Tuvio и Алисы.
Цена: от 19 990 рублей.
Midea VCR S8+
Один из самых популярных роботов на Маркете. У него около 1400 оценок со средним баллом 4,7 — народ проголосовал за него деньгами, а значит, к такому устройству можно тоже присмотреться. Midea S8+ отлично справляется с влажной и сухой уборкой. Мощность всасывания составляет 4000 Па, а батареи хватает на 180 минут работы. Ёмкость резервуара для воды — 250 мл, а пылесборника — 400 мл.
Самые имбовые фичи этой модели — лазерная навигация, стерилизация воды перед уборкой и станция самоочистки с мешком на 2,5 л. Его нужно будет очищать всего лишь раз в месяц. Разумеется, тут тоже реализовано управление через фирменное приложение и голосом с помощью Алисы.
Цена: от 26 990 рублей.
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Dreame Bot D10s Plus
Самый навороченный пылесос нашей подборки может похвастаться мощностью всасывания в 5000 Па, огромным запасом автономности (до 4,5 часов работы без подзарядки) и встроенной камерой. При желании его можно использовать в качестве системы удалённого видеонаблюдения за домом. Камера также оснащена ИИ, который определяет препятствия, чтобы их объехать.
Под крышкой Dreame D10s Plus расположен пылесборник на 400 мл, контейнер для воды на 140 мл и щёточка для быстрой чистки девайса. Кроме того, в комплекте идёт база самоочистки с мешком на 2,5 л. Управление пылесосом и всеми его функциями реализовано в приложении Mi Home. Разумеется, через голосовые запросы к Алисе его тоже можно использовать.
Цена: от 35 000 рублей.
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ООО "ЯНДЕКС"
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