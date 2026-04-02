5 необычных гаджетов с дисплеями с AliExpress. Они прокачают ваш рабочий стол

Если вам кажется, что экранов вокруг уже слишком много, вы ошибаетесь. Во всяким случае, рынок гаджетов готов поспорить. Производители продолжают встраивать дисплеи туда, где их раньше не было. Причём многие такие устройства реально стали удобнее, хоть и выглядят как игрушки для гиков.

Увы, такие гаджеты редко становятся массовыми, но именно в них рождаются самые интересные идеи. Маленькие экраны позволяют управлять функциями, получать быстрый доступ к информации и кастомизировать устройство под себя. В этой подборке вы найдёте пять необычных девайсов с дисплеями, которые выделяются не только внешне, но и по функциональности.— компактная Bluetooth-колонка в формате ретро-компьютера с пиксельным LED-дисплеем. Гаджет не просто воспроизводит музыку, а выводит на экран разыне визуальные эффекты, уведомления и даже мини-игры.Компьютер оснащён динамиком мощностью 15 Вт, подключается по Bluetooth и работает около 6 часов от аккумулятора на 1500 мАч. Через фирменное приложение можно создавать пиксельные анимации, выводить погоду, будильник и уведомления. Также есть слот под microSD для автономного воспроизведения музыки. Заряжается колонка по USB-C.— ультракомпактная электронная книга с E-Ink экраном на 4,3 дюйма, которую можно прицепить прямо к iPhone с помощью MagSafe. Главная фишка модели заключается в её минимализме. Тут даже дисплей не сенсорный, поэтому ничего вас точно не отвлечёт от чтения.Весит книга всего 74 г, внутри 16 ГБ памяти и аккумулятор на 650 мАч, которого хватает на две недели использования. Поддерживаются форматы EPUB, TXT, PDF, EPUB и изображения. Ещё в устройстве есть Wi-Fi и Bluetooth для загрузки файлов.— самый компактный пауэрбанк, который может зарядить любой ноутбук или портативную консоль. По габаритам он не больше обычного мыла, зато поддерживает быструю зарядку до 55 Вт. На корпусе есть крупный LED-дисплей, который показывает точный уровень заряда, режим и мощность зарядки.Внутри скрыта батарея ёмкостью 10 000 мАч. Её хватает на 2 зарядки компактного смартфона. Также модель получила встроенный плетённый кабель USB-C и дополнительные порты (USB-A и USB-C). Корпус компактный, поэтому аккумулятор удобно носить в кармане, а сам гаджет соответствует требованиям для авиаперелетов.— геймпад с неожиданной фишкой: встроенным дисплеем и датчиком измерения пульса прямо в рукоятках. Это уже не просто контроллер, а гибрид игрового устройства и фитнес-трекера. Экран показывает уровень заряда, тип подключения, профиль, настройки и данные о здоровье.Сам геймпад поддерживает подключение по Bluetooth, радиоканалу 2.4 ГГц и по проводу. Из плюсов можно выделить стики на датчиках Холла, частоту опроса в 1000 Гц, гироскоп и программируемые кнопки. Также на нём можно настроить макросы и заранее запрограммировать профили под разные консоли и ПК.— доступный аналог Stream Deck с 13 LCD-кнопками, каждая из которых представляет собой мини-дисплей. Такая вещь очень полезна не только для стримеров, но и для монтажеров и всех, кто хочет ускорить свои рабочие процессы. Даже просто управлять компьютером с такой панели намного удобнее.Ulanzi D200 поддерживает макросы, мультидействия и интеграцию с OBS, Twitch и другими сервисами. Можно создавать несколько страниц команд и кастомные иконки для PhotoShop, Final Cut, Premiere и других приложений. Подключается девайс через USB-C.