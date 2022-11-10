5 отличных гаджетов по распродаже 11.11 на AliExpress с хорошей скидкой
Артем Фунтиков —
Распродажа 11.11 от AliExpress почти закончилась, товары и скидки заканчиваются, но мы продолжаем искать самые интересные товары и предлагаем новую подборку гаджетов. Больше можно найти в разделах с самыми хорошими скидками.
Наушники Nothing (stick) от 6 585 р.
Новая версия беспроводных наушников от фирмы Nothing получила продолговатый дизайн кейса и по-прежнему обладает превосходным звучанием с активным шумоподавлением. Гаджет поддерживает подключение Bluetooth 5.2.и не боится влаги благодаря степени защиты по технологии IP54.
Из отзывов: отличные наушники, очень стильные и удобные.
Bluetooth-колонка Divoom Ditoo-Plus от 4 585 р.
К устройству можно подключиться по Bluetooth-соединению и прослушивать любимую музыку. В колонку установлен динамик мощностью 10 Вт и пространственным звуком. Запаса аккумулятора в среднем хватает на восемь часов. Также Divoom Ditoo-Plus имеет несколько встроенных игр, которые управляются рычажком, будильник и множество других полезных виджетов.
Из отзывов: Классный динамик. Беру второй такой, но уже в подарок для близкого человека. Звук очень чистый, объёмный, громкий. Слушать любимую музыку через это устройство — огромное удовольствие. В бесплатном приложении Divoom можно создавать свои пиксельные шедевры-картинки, анимации, текст или загружать уже готовые. Также можно зарабатывать баллы на скидку для следующей покупки. У этого клёвого малыша есть множество полезных функций:умный будильник (может будить вас записью вашего голоса), пиксельные игры, отчёт о погоде, уведомления, ежедневник, радио и многое другое.
Умные часы Huawei Watch GT3 от 11 633 р.
Смарт-часы получили AMOLED-дисплей с диагональю 46 мм, 4 ГБ встроенной памяти и аккумулятор на 450 мАч. Среди имеющихся функций вы найдете: пульт ДУ, шагомер, пульсометр, отслеживание сна, просмотр уведомлений, звонков,и многое другое.
Из отзывов: при включении сразу 4 раза обновились. При последующем включении показали заряд 55%. Поставил на зарядку до 100%. За следующие полутора суток просели до 88%, но это я их, видимо, постоянно юзал. Новая вещь, всегда ковыряешься в настройках. Сразу стал проседать по заряду телефон, но часы обалденные. Сидят на руке отлично. Тяжёлые, если сравнивать с фит-браслетом. Очень доволен покупкой.
Проектор Xiaomi Smart Youth Edition от 28 913 р.
Новый проектор от Xiaomi поддерживает разрешение 1920×1080 и звук Dolby Atmos. Можно смотреть фильмы на большом экране по Bluetooth или через приложения. У продавца есть как китайская, так и глобальная версия проектора.
Из отзывов: скачал фильм в Blueray, картинка просто супер, как в кино. Экран получился где-то 3 метра на белой стене. Достаточно яркий в пасмурную погоду можно и днём смотреть. В плане качества рекомендую.
Google Pixel 6A 5G от 22 416 р.
Знаменитый смартфон от Google получил 6,1-дюймовый OLED-дисплей с разрешением 2400×1080, поддержку HDR, память 6/128 и 12 МП основную и 12 МП фронтальную камеры. За автономность отвечает аккумулятор на 4400 мАч. Также предусмотрена защита от влаги по технологии IP67.
Из отзывов: смартфон сделанный людьми для людей. Ничего не надо настраивать, включил и пользуйся с удовольствием. И да здесь классное тактильное вибро. По поводу магазина, продавец отзывчивый, отправил на следующий день, доставка за 25 дней. Покупайте, не пожалеете. Pixel — это нечто большее чем смартфон.
Не забывайте проверять наличие купонов и промокодов у продавцов. Таким образом можно дополнительно снизить ценник на выбранные товары. Все остальные наши подборки интересных и функциональных штук вы можете найти по тегу AliExpress. На них также могут распространяться скидки с предстоящей распродажи.
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