5 полезных аксессуаров для Samsung Galaxy с AliExpress

Когда-то давно Samsung, как и многие другие бренды, предлагала шикарную комплектацию для своих гаджетов. Причём иногда вместе со смартфоном можно было получить не только наушники и чехол, но даже беспроводную зарядку. Увы, сейчас всё изменилось, а в коробке идут только скрепка и одноразовый провод. Но такой подход дал свободу китайским производителям аксессуаров, которые в последние годы выпускают очень качественные устройства. Собрали 5 полезных аксессуаров для владельцев Samsung Galaxy.
Kuxiu X40Zi — беспроводное зарядное устройство формата 3-в-1, которая позволяет одновременно быстро заряжать смартфоны Samsung Galaxy, часы и наушники. Гаджет выдаёт мощность до 15 Вт по протоколу Qi2, что обеспечивает полную зарядку телефона примерно за 2 часа. При этом аксессуар защищает устройства от перенапряжения, перезарядки, перегрузки по току и короткого замыкания. Складная конструкция позволяет брать эту зарядку с собой в дорогу.
Обратите внимание, что тут шайба Qi2 выдвинута из корпуса, чтобы обтекать камерные блоки Galaxy S Ultra и Galaxy Z Fold. Большинство других беспроводных зарядок к этим смартфонам не подходит. Кстати, в комплекте идут магнитные кольца, которые можно приклеить на чехол или сам телефон.
Цена: от 5787 рублей.
Блок питания
Baseus PicoGo AE21 — компактное GaN-зарядное устройство мощностью 100 Вт с тремя портами (2xUSB-C, 1xUSB-A) и встроенным цифровым дисплеем. Такой адаптер идеально подходит для быстрой зарядки ноутбуков и смартфонов. Он сочетает высокую мощность при небольших размерах, информативность и безопасность, позволяя одновременно заряжать до трёх гаджетов.
Дисплей показывает мощность, напряжение и ток в реальном времени. Аксессуар поддерживает протоколы PD 3.0, QC, SCP и UFCS, что гарантирует широкую совместимость с устройствами, а складная вилка и компактный корпус позволяют брать девайс с собой в путешествия.
Цена: от 3151 рубля.
Магнитная подставка для планшета
Самый недооценённый, но очень полезный аксессуар для планшетов — магнитная подставка Kuxiu Foldable Magnetic Stand. Она выпускается в двух версиях: 12,4 дюйма (для Samsung Galaxy Tab S7+ и новее) и 14,6 (для Samsung Galaxy S8 Ultra и новее). Конструкция с пятью шарнирами и универсальная поворотная головка позволяет устанавливать планшет под любым углом, что обеспечивает максимально комфортную работу, просмотр видео, игры и веб-серфинг.
Установка простая и не требует инструментов: подставку можно закрепить на столах, шкафах или полках толщиной до 5 см, резиновые накладки защищают мебель, а места на столе такая подставка вообще не занимает.
Цена: от 7649 рублей.
Мощный кабель
Baseus PicoGo 240W Magnetic Cable — высокомощный кабель USB-C/USB-C с поддержкой протокола PD 3.1 и мощностью до 240 Вт (48 В/5 А), созданный для быстрой зарядки ноутбуков, планшетов и смартфонов, включая Galaxy S24/S25 Ultra, Galaxy Z Fold 6/Z Fold 7. Кабель длиной 1 метр выполнен из мягкого жидкого силикона, предотвращающего запутывание и обеспечивающего гибкость и долговечность. Производитель заявляет, что он выдерживает более 10 000 изгибов.
Встроенные магниты позволяют удобно сворачивать кабель и удерживать его в компактном состоянии для переноски и хранения. Кроме зарядки, кабель поддерживает передачу данных USB 2.0 со скоростью до 480 Мбит/с, что может пригодиться для переноса небольших файлов.
Цена: от 1350 рублей.
Пауэрбанк
Baseus EnerGeek GR11 (145W) — портативный внешний аккумулятор ёмкостью 20 000 мАч (72 Вт·ч) с высокой мощностью до 145 Вт. Он отлично подойдет для зарядки смартфонов, планшетов и даже ноутбуков Galaxy. Девайс оснащён тремя портами USB-C и одним USB-A, что позволяет одновременно заряжать до четырёх устройств. Также в нём предусмотрен встроенный выдвижной кабель USB-C и TFT-дисплей, который отображает уровень заряда и мощность.
Габариты этой модели относительно компактные. Размер корпуса Baseus EnerGeek GR11 — 130х52х49 мм, а весит аксессуар 440 г. Он также подходит для перевозки в самолёте, а поддержка почти всех протоколов быстрой зарядки позволяет заряжать гаджеты до трёх раз быстрее стандартных.
Цена: от 3451 рубля.
Реклама
ООО «Алибаба.ком (РУ)»
ИНН: 7703380158
erid: 2bL9aMPo2e49hMef4pdzo6JkYp