5 полезных аксессуаров для Samsung Galaxy. Они прокачают ваш смартфон

Каждый владелец смартфона Samsung рано или поздно начинает смотреть в сторону аксессуаров. Это неудивительно: современные смартфоны умеют многое, но их как минимум нужно чем-то заряжать дома, на работе, в машине или в перелётах. Также есть устройства, которые помогают решать и другие задачи. Но проблема в том, что рынок сейчас буквально переполнен сотнями моделей, и выбрать действительно качественные устройства становится всё сложнее. Мы собрали 5 действительно полезных аксессуаров для владельцев Samsung Galaxy — от мощных зарядок до удобных трекеров для поиска вещей.
Baseus EnerCore CJ11
В комплекте с Galaxy зарядки нет, поэтому лучше не экономить на таких вещах, чтобы не спалить смартфон. У Baseus есть EnerCore CJ11 — мощное сетевое зарядное устройство нового поколения на базе технологии GaN. Аксессуар получил сразу три порта: два USB‑C и один USB‑A. Максимальная мощность достигает 100 Вт, поэтому зарядка подходит не только для смартфонов, но и для ноутбуков.
Главная особенность — встроенный выдвижной кабель USB‑C длиной 70 см. Его не нужно носить отдельно, а длины достаточно для комфортного использования. Благодаря поддержке стандартов PD 3.0, PPS и QC устройство быстро заряжает смартфоны Samsung Galaxy, планшеты и другие гаджеты.
Цена — 4008 рублей.
Kuxiu X40Zi
Если вы хотите обустроить рабочее место, а в ваш арсенал не ограничен только смартфоном, присмотритесь к Kuxiu X40Zi. Это универсальная беспроводная зарядная станция формата 3‑в‑1. Она позволяет одновременно заряжать смартфон, умные часы Galaxy Watch и беспроводные наушники. Максимальная мощность достигает 15 Вт по стандарту Qi2, поэтому полный цикл зарядки смартфона занимает примерно около двух часов.
Главная особенность модели — выдвинутая магнитная шайба Qi2. Она специально сделана так, чтобы не упираться в крупные блоки камер смартфонов Galaxy S Ultra и Galaxy Z Fold. Большинство обычных беспроводных зарядок с такими устройствами работают хуже. В комплекте также идут магнитные кольца, которые можно приклеить на чехол или корпус смартфона.
Цена — 5533 рублей.
Ugreen EC601
Ugreen EC601 — мощное автомобильное зарядное устройство, которое подключается в прикуриватель. Общая выходная мощность достигает 75 Вт, поэтому аксессуар легко справляется с зарядкой сразу нескольких устройств.
Из плюсов — встроенный выдвижной кабель USB‑C с мощностью до 60 Вт, дополнительный порт USB‑C и классический USB‑A. Устройство поддерживает стандарты быстрой зарядки PD и Quick Charge. Также тут предусмотрена встроенная система защиты от перегрева, короткого замыкания и перегрузки.
Цена — 2085 рублей.
Baseus EnerCore CR11
Без пауэрбанка в 2026 никуда, поэтому можно взять Baseus EnerCore CR11. Это мощный внешний аккумулятор ёмкостью 20 000 мАч. Такой запас энергии позволяет полностью зарядить флагманский смартфон Galaxy примерно 3‑4 раза, что особенно полезно в поездках или длительных командировках.
Пауэрбанк поддерживает быструю зарядку до 67 Вт и оснащён встроенным выдвижным кабелем USB‑C длиной 70 см. Также предусмотрен дополнительный порт USB‑C для одновременной зарядки нескольких устройств. Ещё на корпусе расположен цифровой дисплей, который показывает уровень заряда аккумулятора.
Цена — 3576 рублей.
Ugreen CM829
Достойная замена AirTag, но для экосистемы Samsung. Ugreen CM829 — компактный Bluetooth‑трекер для поиска вещей. Его можно прикрепить к ключам, рюкзаку, сумке или кошельку и отслеживать их местоположение через смартфон.
Уникальность этой модели заключается в том, что гаджет работает через сеть Samsung SmartThings Find. Если вещь находится далеко, её местоположение могут определить другие устройства Samsung поблизости. Также предусмотрен встроенный динамик, который помогает быстро найти предмет в радиусе Bluetooth.
Цена — 2059 рублей за 2 штуки.
