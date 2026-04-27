5 полезных гаджетов для рабочего стола с AliExpress. Они вам точно нужны

Если вы видели красивые рабочие столы на Pinterest и стремитесь к такому же визуальному минимализму, вам достаточно всего лишь правильно подобрать аксессуары. Причём многие не просто прокачают обстановку, но и повысят ваш уровень комфорта при работе за компьютером. В этой подборке собрали полезные гаджеты с AliExpress, которые сделают рабочее место чище, удобнее и заметно функциональнее.
XPPen Wireless Shortcut Remote
XPPen Wireless Shortcut Remote (ACK05) — компактный беспроводной пульт для художников, дизайнеров и монтажеров, который ускоряет работу за счёт гибкой настройки управления. Устройство оснащено 10 программируемыми кнопками и физическим колесом прокрутки с поддержкой четырёх наборов функций, что в сумме даёт до 40 комбинаций горячих клавиш через фирменный драйвер. Подключение реализовано по Bluetooth 5.0 с радиусом до 3 м или через USB-C. Причём модель совместима с устройствами на Windows 10/11, macOS, Android и iPadOS.
Весит эта вещь всего 75 г, а корпус в тонком формате подходит как для правшей, так и для левшей. Такой пульт снимает нагрузку с клавиатуры, позволяя управлять инструментами одной рукой: колесо удобно использовать для масштабирования, вращения холста или изменения размера кисти. Через ПО XPPen можно назначить собственные команды под любые приложения — от Photoshop и SAI до Blender, при этом устройство стабильно работает без необходимости частой подзарядки.
Цена — 2844 рубля.
Baseus i-wok 2 Series Youth
Baseus i-wok 2 Series USB Youth — подвесная лампа, которая крепится прямо на монитор и освещает рабочую зону без лишних проводов. А главное — она не занимает места на столе. Из плюсов: асимметричный световой поток, который направлен только на стол и клавиатуру. Он не попадает на экран и не создает бликов, снижая нагрузку на глаза при длительной работе. Лампа фиксируется на верхней части дисплея с помощью универсального зажима и подходит для большинства мониторов, а питание идет через обычный USB — от ПК, ноутбука или адаптера.
Управление реализовано через сенсорную панель на корпусе: можно быстро менять яркость и цветовую температуру от холодного до теплого света под разные сценарии. Корпус сделан из алюминиевого сплава. Выглядит гаджет аккуратно и служит годами.
Цена — 3441 рубль.
UGREEN 200W GaN
UGREEN 200W GaN 8-в-1 — настольная зарядная станция для тех, у кого на столе сразу несколько устройств. Модель выдает до 200 Вт суммарной мощности и позволяет одновременно заряжать до 8 гаджетов — от ноутбуков до смартфонов и планшетов. На корпусе есть 6 портов USB-C и 2 USB-A, при этом питание грамотно распределяется между ними, например 100 Вт на один ноутбук и 60 Вт на второй. Поддерживаются ключевые стандарты быстрой зарядки — PD 3.0, PPS, QC 3.0, AFC и FCP, поэтому станция без проблем работает с техникой Apple, Android-смартфонами и другими устройствами.
Основа устройства — технология GaN (нитрид галлия), за счет которой зарядка остается компактной, эффективной и меньше греется даже при высокой нагрузке. Формат настольной станции с питанием от розетки через кабель упрощает организацию рабочего места: один блок заменяет сразу несколько адаптеров и убирает лишние провода. Многие в редакции iGuides пользуются этим гаджетом, поэтому мы его смело рекомендуем.
Цена — 3833 рубля.
Baseus Picogo AS11
Baseus Picogo AS11 3-в-1 — новая компактная беспроводная зарядная станция с поддержкой одновременной зарядки трёх устройств. Модель выдает до 25 Вт для смартфона, 5 Вт для часов и 5 Вт для наушников. Новинка работает по стандарту Qi2.2 и рассчитана на экосистему Apple. Она может быстро заряжать iPhone 17 Pro Max/16 Pro Max при 25 Вт, Apple Watch и AirPods. Угол наклона телефона регулируется, что удобно для просмотра видео или звонков.
Дизайн выполнен в минималистичном геометрическом стиле с плавными формами и утяжелённым основанием для устойчивости. Корпус сделан из алюминиевого сплава. Внутри используется раздельная система охлаждения, снижающая нагрев при быстрой зарядке, а также предусмотрены 8 уровней защиты для стабильной и безопасной работы.
Цена — 7805 рублей.
UGREEN Portable Monitor 2.5K QHD
UGREEN 16″ Portable Monitor 2.5K QHD — тонкий портативный монитор толщиной всего 6,5 мм с магнитной подставкой, рассчитанный на мобильную работу и развлечения. Экран с разрешением 2.5K, поддержкой HDR, охватом 100% цветовой гаммы sRGB и отображением 1,07 млрд цветов обеспечивает четкую картинку с точной цветопередачей и высокой контрастностью. Подключается гаджет через USB-C или через mini HDMI. Во втором случае требуется отдельное питание по USB-C. Также в корпусе есть встроенные динамики.
Корпус сделан из алюминия, а магнитная подставка быстро фиксируется и позволяет легко настроить угол наклона под любые задачи. Такой монитор очень удобен для ноутбуков, планшетов, смартфонов и консолей. Но идеальный сценарий — использовать его в качестве второго экрана.
Цена — 38 186 рублей.
