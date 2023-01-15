Aliexpress

6 гаджетов с AliExpress. Только практичные и интересные товары

Артем
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Как всегда собрали подборку из найденных нами на просторах AliExpress товаров, которые пригодятся в быту, для отдыха и развлечений.

Инструмент для очистки изоляции кабеля

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Зачистить кабель без использования ножа, плоскогубцев и прочих средств, которые могут повредить основание, можно с помощью этого незамысловатого инструмента. Стоит совсем не дорого, сэкономит время и хорошо выполнит свою задачу.

Из отзывов: Качество инструмента для очистки изоляции кабелей хорошее, полностью соответствует описанию, характеристикам и фото на странице продавца. В комплекте шестигранник для использования с инструментом. Качество материала изготовления хорошее.

Купить инструмент для очистки изоляции кабеля от 186 р.

Лазерный дальномер

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Этот компактный гаджет поможет измерить расстояние до объекта. Отличная замена простой рулетке, которая помещается в кармане. Максимальная дальность составляет 30 метров. Результаты замеров можно посмотреть на дисплее.

Из отзывов: очень точный, ±2мм, перепроверял на профессиональной рулетке. Товар соответствует описанию спасибо огромное продавцу!


Система контроля давления в шинах на солнечных батареях

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Устройство помогает отслеживать давление в шинах автомобиля при помощи специальных колпачков. Сам дисплей крепится на лобовое стекло, заряжаясь от солнца. Если колесо спускает или есть прокол, вы сразу об этом узнаете из показателей на экране.

Из отзывов: показания при езде плавают в ±0.1 BAR. Но по крайней мере отследить вовремя что проколол колесо вполне можно. Так что советую, вещь полезная, особенно тем, кто ездят на низком профиле, так как определить на ходу что спустило колесо практически не возможно, а когда заметил уже поздно, баллону хана.

Купить систему контроля от 1 690 р.

Пылесос Xiaomi с функцией дезинфекции

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Проводной пылесос очистит ваши вещи и простерилизует их встроенной ультрафиолетовой лампой. Благодаря фильтру НЕРА, устройство удерживает в себе самые мелкие частицы пыли, а провода длинной свыше 4 метров хватит больше чем на одну комнату.

Из отзывов: шум от пылесоса не громче современного, хорошего фена для волос, то есть он не громкий, не напрягает своей работай, удобно держать в руках, вернее даже не держать, а просто неспешно направлять его по поверхности, а маленькие колесики помогают с лёгкостью справиться с ним даже ребенку, фиолетовая лампа работает только, когда пылесос в горизонтальном положении. 

Купить пылесос Xiaomi от 3 591 р.

Вечный календарь

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Компактный календарик раз и навсегда заменит вам бумажные варианты. Он сделан из металла, ставится на стол, а настраивать месяц и год можно самостоятельно.

Из отзывов: очень маленький, но на вид прочный, для рабочего места подойдёт.


Фотоаппарат Polaroid Now+

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Легендарный фотоаппарат позволяет делать мгновенные снимки и делиться ими с друзьями. Кроме того памятные моменты можно прикрепить на холодильник на магнитик. В наличии есть три разных расцветки: черный, белый и синий, а в комплекте идут 5 цветных фильтров на объектив. Так же есть комплект с картриджами для фото.

Из отзывов: очень хорошо упакован. Коробка качественная, плотная. Камера на вид качественная, в комплекте есть сменные фильтры. Спасибо за хорошую работу. Брал дочери на подарок. Впечатление отличное.

Купить фотоаппарат Polaroid Now+ от 14 614 р.

Не забывайте проверять наличие купонов и промокодов у продавцов. Таким образом можно дополнительно снизить ценник на выбранные товары. Все остальные наши подборки интересных и функциональных штук вы можете найти по тегу AliExpress.
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