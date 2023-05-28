6 необычных и функциональных гаджетов с AliExpress для вашего дома

Порой на AliExpress можно найти много необычных товаров как для дома, так и для развлечений. Мы собрали несколько вариантов, которые украсят ваш дом, подойдут в качестве подарка взрослым и детям или помогут в работе.
Apple Pencil от GooJoDoq
Аналог стилуса для iPad, но с более расширенными функциями. Тапнув один раз по краю ручки делается снимок экрана, два — открывается домашняя страница. Как и в оригинале, поддерживается функция наклона. Зарядка — по кабелю. В комплект входит чехол из кожзаменителя и три дополнительных наконечника.
Из отзывов: офигенный стилус. Все работает, когда включён режим рисования не реагирует на руку, только на стилус, поэтому можно спокойно касаться экрана. Удобный в руке, не скользит.
Купить Apple Pencil от 964 р.
Мини-телефон
Несмотря на сверхкомпактные габарты размером с зажигалку, это полноценный кнопочный телефон на 2 сим-карты. Есть возможность подключения гарнитуры и простенький, но информативный дисплей.
Из отзывов: телефончик пушка! На две симки аж! Звонит громко, слышно нормально в обе стороны. Можно спрятать куда хочешь.
Купить мини-телефон от 1 435 р.
Портативная Bluetooth-колонка
Еще один миниатюрный гаджет. Колонка получила необычный полупрозрачный дизайн, звук мощностью 5 Вт, а при воспроизведении светодиоды на передней панели прыгают в такт музыке. В комплект входит два экземпляра. У продавца есть разные вариации цветов и оформления.
Из отзывов: качественные, красивые колонки, сопрягаются без проблем, стерео звук, для своих размеров звучат неплохо.
Купить Bluetooth-колонку 1 017 р.
Дроид из «Звездных войн» на радуоуправлении
Точная копия астромеханического дроид BB-8 из знаменитой саги. «Голова» робота левитирует на магнитах, а за передвижение отвечает пульт управления. Модель может издавать звуки, как в фильме и имеет на корпусе несколько синих светодиодов.
Из отзывов: забавная игрушка. Работает от 4-х батареек AA + 2 в пульт. Разговаривает на английском, музыкальное сопровождение выдаёт. Может потанцевать самостоятельно. Четырёхлетнему ребенку понравилось. Упаковано было хорошо. Продавца рекомендую.
Купить дроида BB-8 от 2 109 р.
Светящаяся в темноте лента
Декоративная лента пригодится в оформлении детского интерьера, поделок ручной работы или украсит вечеринку. Остатками можно обклеить ошейник домашнего животного, чтобы он не потерялся в темноте. Длинна — 3 метра.
Из отзывов: именно то, что мне было нужно. Лента закреплена на бумажной подложке (не как скотч, не сама на себя). Светится ярко. В следующий раз можно смело брать шире и больше.
Купить камеру от 139 р.
Беспроводная зарядка с подсветкой
Если положить смартфон в центр устройства, изображение магических символов эффектно начнет загораться по кругу, пока не дойдет до центра. После начала зарядки, подсветка гаснет через некоторое время.
Купить беспроводную зарядку от 2 419 р.
Не забывайте проверять наличие купонов и промокодов у продавцов. Таким образом можно дополнительно снизить ценник на выбранные товары. Другие подборки интересных и функциональных штук вы можете найти по тегу AliExpress. Некоторые ценники могут меняться при добавлении товара в корзину.