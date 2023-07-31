6 полезных и функциональных гаджетов с AliExpress

Главная задача гаджетов — делать жизнь проще и комфортнее. Мы собрали несколько товаров с AliExpress, которые выполняют именно эту задачу. Они пригодятся в повседневном использовании или на выезде вдали от дома.
Портативный шейный вентилятор
Этот гаджет спасет от невыносимой жары летом. Он обдувает шею и голову внутренними вентиляторами. Есть три режима скорости: легкий, умеренный и турбо. От выбора зависит срок действия устройства. При минимальном, заряда хватит на 12 часов, при среднем на 8 часов и максимальный продержится 4 часа. Главное не перестараться, а то может и продуть.
Из отзывов: я очень довольна вентилятором. Он оказался лучше, чем я ожидала. Приятный цветом и на ощупь. Имеет три режима, обдувает хорошо.
Купить шейный вентилятор от 2 044 р.
27-дюймовый монитор с изогнутым дисплеем
Панорамный монитор получил разрешение 2560×1440, частоту обновления 165 Гц, угол обзора 178° и поддержку технологии AMD FreeSync Pro. Неплохой бюджетный вариант для игр и эффектного просмотра кинофильмов.
Из отзывов: монитор отменного качества, все как заявлено: 165 Гц и, 2К. Картинка яркая и насыщенная. Под себя можно настроить. Из минусов можно отметить меню монитора, не очень удобно в нем работать, но это уже придирки. Брал после старого FullHD, разница просто без слов.
Телефон с защищенным корпусом
Этот аппарат выдержит даже самые экстремальные условия. Надежный пластиковый корпус убережет телефон при падении, а аккумулятор на 16800 мА·ч не только прослужит несколько недель от одного заряда, но и сможет зарядить другие устройства. Также на переднем торце есть яркий фонарик.
Из отзывов: телефон норм. Режим пауэрбанк работает. В комплекте только шнур для зарядки. Документация один листик маленький. Фонарь ярко светит. Продавца рекомендую
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Портативный фумигатор
Чтобы во время ночевки на природе не доставали насекомые, повесьте на ключи или рюкзак этот портативный гаджет. Карабин на петельке служит как крепление и подставка. Устройство подключается к пауэрбанку, а мощность регулируется при помощи кнопки. Главное не забудьте вложить внутрь пару стандартных таблеток для фумигатора.
Из отзывов: вещь хорошая, но работает от повербанка. Встроенной батареи не имеет. Два режима мощности. Вставляется две обычные пластины для фумигатора.
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Стальной термос
Термос из нержавеющей стали выполнен в форме обычной бутылки, благодаря чему удобен в повседневном использовании. В жаркий период он сохранит прохладу напитков до 24 часов, а в холода чай или кофе не остынет в течение 12 часов. У продавца есть разные варианты расцветок и объемов.
Из отзывов: В квартире 26 гр. тепла. В 22.00 залил холодной воды. Температура воды в термосе 10,3°. В 10.00 следующего дня температура воды в термосе 13,8°. Т.е. за 12 часов температура поднялась на 3.5°. Супер!
Если вы не спец по наклейке защитных стекол, то это устройство однозначно для вас. Все что нужно — установить смартфон в отсек, закрыть его, вытянуть защитный слой и провести по центру пальцем. Не забудьте выбрать нужную модель. У продавца есть все варианты от iPhone 12 до iPhone 14. Стекло уже входит в комплект.
Из отзывов: пока что это лучшее защитное стекло которым я пользовался. Простейшая установка чего только стоит. На качестве не экономили. Здесь нет эффекта радуги который тебе глаза выедает, особенно на белых цветах. Оно незаметно при использовании, т.е. края стекла хоть и не черные, что очень хорошо, но немного скруглены, из-за чего не режет пальцы, их так же не видно глазами, если не вглядываться.
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